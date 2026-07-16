Mamdani presenta 23 propuestas para mejorar la calidad vida de los inquilinos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este jueves un informe con 23 propuestas para mejorar la vida de los inquilinos en la ciudad, tras una serie de audiencias públicas en las que cientos de neoyorquinos hablaron de los problemas que enfrentan en sus viviendas alquiladas.

Las medidas del informe 'Estafas de Alquiler' forman parte del plan del alcalde para impulsar reformas con miras a fortalecer la protección de los inquilinos, mejorar la calidad de la vivienda e imponer responsabilidades a los dueños negligentes.

Sus 23 propuestas se basan en el plan de vivienda 'Bloque por Bloque', que traza un camino para construir 200,000 viviendas asequibles, preservar otras 200,000, realizar la mayor inversión en vivienda pública y hacer cumplir las protecciones para inquilinos más estrictas del país.

Entre febrero y abril, la Administración de Mamdani celebró audiencias en las que participaron 2,400 neoyorquinos, 16 % de los cuales denunció problemas de plagas, el 13 % de moho y otro 13 % de filtraciones.

También se trataron problemas generalizados con las malas condiciones de la vivienda, el acoso de los propietarios, la confusión en las gestiones con las agencias, las tarifas engañosas y las facturas de servicios públicos inesperadas.

"Escuchar fue solo el primer paso. Este informe convierte esas historias en acciones concretas.

Desde exigir la divulgación de anuncios modificados con inteligencia artificial hasta modernizar nuestros sistemas de control de cumplimiento de códigos y, finalmente, reconocer a los sindicatos de inquilinos, estamos dejando claro que todo neoyorquino merece un hogar seguro, y todo propietario que se niegue a proporcionarlo rendirá cuentas", advirtió el alcalde.

Medidas anunciadas

Las recomendaciones se agrupan en cuatro estrategias: reforzar la aplicación de las normas frente a las quejas más frecuentes sobre la calidad de la vivienda; ampliar las medidas de aplicación integral de la normativa para mejorar la calidad de la residencia; empoderar a los inquilinos para que actúen contra los propietarios negligentes y hacer que el mercado inmobiliario sea más justo y transparente para los inquilinos en su calidad de consumidores.

De acuerdo con el informe, la puesta en marcha de las propuestas requerirá una combinación de herramientas gubernamentales: muchos cambios pueden realizarse mediante modificaciones administrativas o la adopción de normas por parte de las agencias; otras requerirán la aprobación de leyes.