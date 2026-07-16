Informe vincula impacto de aves en accidente de helicóptero en que murió familia española

Fotografía de archivo fechada el 10 de abril de 2025 que muestra integrantes de equipos de emergencia retirando un helicóptero del río Hudson después de que se estrellara, en Jersey City, Nueva Jersey (EE. UU.). ( EFE )

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU., que investiga el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York en 2025, divulgó este jueves un informe que sugiere el impacto de aves como causa de la tragedia.

Detalles de la investigación

El organismo (NTSB, por sus siglas en inglés) hizo públicos hoy los archivos de la investigación en curso, que contienen un informe de expertos del laboratorio ornitológico del Instituto Smithsonian sobre los restos de aves, en concreto gansos, hallados en la escena tras el accidente.

Los expertos, de acuerdo con su examen de las muestras, afirman que "una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal", indica el documento.

El NTSB recuerda que no ha determinado aún la "causa probable" del accidente ni los "factores que contribuyeron" a este, y lo hará cuando cierre la investigación.

El 10 de abril de 2025, los cinco miembros de la familia Escobar Camprubí, dos adultos y tres niños pequeños, murieron cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló en el río Hudson tan solo 16 minutos después de despegar. El piloto de la aeronave también falleció.

Testimonios y antecedentes

Los archivos publicados hoy también incluyen tres declaraciones de testigos visuales que señalan la presencia de aves en los alrededores del helicóptero al menos en los momentos previos a su caída al río.

Una de las testigos, que estaba corriendo junto al río Hudson en el lado de Jersey City, dijo haber visto "una bandada de unos 20 pájaros muy grandes y gordos", mientras que otro, desde su apartamento en un piso 20 también en esa ciudad, vio "cientos de pájaros" en el área.

Otro documento publicado por el NTSB indica que desde 2009 hasta 2025, el organismo ha investigado 18 accidentes de helicóptero en los que la causa probable fue el impacto de un ave, de los cuales 3 fueron mortales y provocaron 14 fallecimientos.

Los fallecidos fueron los españoles Agustín Escobar Cañadas y Mercè Camprubí Montal, ambos ejecutivos de Siemens; y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años, así como el piloto, el estadounidense Seankese Johnson.