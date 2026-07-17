Jueza ordena agua, comida y tiempo al aire libre para los detenidos por ICE en California

Una juez federal ha ordenado a las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a los administradores del centro de detención de Adelanto en California garantizar a los inmigrantes bajo custodia el acceso inmediato a agua potable, alimentos y comidas suficientes, así como al menos cuatro horas diarias al aire libre.

La jueza Sunshine Suzanne Sykes, del Tribunal del Distrito Central de California, también ordenó la limpieza diaria de las instalaciones, la eliminación de moho, la privacidad en duchas y baños, y que se suministre a los detenidos productos de higiene gratuitos, atuendos y ropa de cama adecuadas, entre otros.

La querella legal presentada por Public Counsel en nombre de varios detenidos asegura que los inmigrantes en el centro de Adelanto, uno de los más grandes en el sur de California con cerca de 2,000 camas, han sido sometidos a "un sistema de detención cruel, inhumano y degradante".

Sykes también prohibió el aislamiento de los detenidos, a menos que representen una amenaza. "Cualquier medida de aislamiento debe tener en cuenta la salud física y mental del detenido y evaluar si el confinamiento en aislamiento podría deteriorar su salud", instó la jueza en el fallo.

La magistrada dio catorce días a ICE y a la empresa GEO para elaborar un plan correctivo e implementar sistemas integrales de atención médica y adaptaciones para personas con discapacidad.

Además, Sykes nombró dos monitores independientes que tendrán la autoridad para supervisar el cumplimiento de las órdenes mientras se adelanta el litigio.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), y el bufete Willkie Farr & Gallagher LLPa presentaron la demanda.

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Muertes bajo custodia

Los centros de detención de ICE han estado en el centro de la polémica por denuncias de negligencia y el aumento de inmigrantes muertos bajo su custodia.

La demanda señala el fallecimiento el pasado 22 de septiembre de Ismael Ayala-Uribe, beneficiario del DACA de 39 años, en Adelanto. Un mes después, el 23 de octubre de 2025, Gabriel García-Avilés, de 56 años, murió tras haber estado detenido en esa cárcel durante apenas una semana. Ambas muertes permanecen bajo investigación.

En lo que va del año se ha registrado la muerte de veintidós migrantes bajo custodia del ICE, tras los 33 decesos de 2025, la mayor cifra en dos décadas, con base en el recuento de la organización National Immigration Project.