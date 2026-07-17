Piden a Fiscalía de Colorado intervenir ante un caso de tuberculosis en centro migratorio

Centro de detención para migrantes de EE. UU. Camp East Montana. ( FUENTE EXTERNA )

Organizaciones comunitarias y profesionales de la salud instaron este viernes a la Fiscalía General de Colorado a exigir que las autoridades migratorias y la empresa GEO Group colaboren con la investigación de un caso de tuberculosis detectado en un centro de detención de inmigrantes en Aurora.

Acciones de la autoridad

Representantes de la campaña Shut Down GEO Aurora y de las organizaciones American Friends Service Committee y Casa de Paz entregaron una carta en la oficina del fiscal general estatal, Phil Weiser, en Denver, en la que solicitaron su intervención para investigar la situación.

Los firmantes pidieron que el fiscal obligue a GEO Group y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a permitir que el Departamento de Salud del Condado Adams investigue el caso confirmado de tuberculosis y examine a las personas que pudieron haber estado expuestas a un eventual contagio.

"Esta es una verdadera emergencia de salud pública", expresaron los firmantes de la misiva, al aseverar que podrían existir "más casos".

Situación actual

Hasta el momento, las autoridades sanitarias solamente han confirmado un caso de tuberculosis, pero versiones de prensa señalan que podría haber una docena de inmigrantes contagiados.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado había dado a GEO Group plazo hasta hoy viernes para facilitar el ingreso de los investigadores y entregar los expedientes médicos necesarios.