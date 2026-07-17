Taco Bell retira lechuga de México de sus restaurantes en EE. UU. tras un brote de diarrea

La cadena de comida rápida Taco Bell ha decidido retirar de sus restaurantes en Estados Unidos lechuga potencialmente contaminada por el parásito que causa la ciclosporiasis después de que se vinculara ese producto con la transmisión de un brote de diarrea que ha afectado a diferentes estados del país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han dado a conocer que el brote está relacionado con lechuga iceberg rallada servida en sus restaurantes en cinco estados.

Los CDC dijeron haber identificado a un único proveedor en México de la lechuga utilizada por esos establecimientos. Según distintos medios estadounidenses, se trata de la compañía Taylor Farms.

Más de 1,664 personas afectadas por este brote afirmaron haber comido en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. Los CDC señalan que ha habido 94 hospitalizaciones.

La empresa indicó en un comunicado difundido este viernes en LinkedIn que se toma la salud y seguridad de sus consumidores muy seriamente y que aunque no se ha emitido ningún aviso oficial, ha retirado al suministrador de la lechuga potencialmente contaminada de su cadena de suministro, que será reemplazado en cuestión de 24 horas.

Investigación activa

Las autoridades sanitarias están en contacto directo con el suministrador para determinar si su lechuga iceberg rallada fue distribuida en otros lugares. Los CDC añadieron que están investigando otros casos de ciclosporiaris a nivel nacional que no están relacionados directamente con este.

Entre los síntomas provocados por esta enfermedad intestinal destacan la diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.