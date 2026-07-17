Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. insiste en irregularidades en el censo electoral

El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. Markwayne Mullin insistió este viernes en que su departamento identificó a 278,000 personas no ciudadanas registradas para votar y a otros 400,000 votantes fallecidos que siguen inscritos en los censos, un día después de que el presidente, Donald Trump, cuestionara la integridad del sistema electoral del país.

Cifras y denuncias

Según afirmó el secretario en una rueda de prensa, sin presentar pruebas, unas 250,000 inscripciones de personas no ciudadanas corresponden a los estados de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

Además, aseguró que, en coordinación con los 23 estados que participan en el programa "Save", impulsado por la Administración de Trump para examinar los registros electorales, también se localizaron hasta el momento otros 28,000 no ciudadanos adicionales.

"Si alguien se encuentra en situación migratoria irregular e intentó votar, o trató de votar ilegalmente en nombre de otra persona, le encontraremos y le procesaremos. Tanto el voto ilegal como el intento de votar ilegalmente conllevan penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares", advirtió.

Mullin añadió que Washington también tiene constancia de que "adversarios extranjeros" suministran componentes considerados esenciales para las máquinas de votación y sostuvo que esos países disponen de acceso a elementos clave de esos sistemas, sin aportar pruebas que respaldaran esa afirmación.

Interferencia extranjera

Sus declaraciones se producen un día después de que Trump pusiera en duda la integridad del sistema electoral estadounidense durante un mensaje a la nación, en el que insistió en denuncias sobre supuestas vulnerabilidades en los comicios y acusó a China de haber interferido en las elecciones de 2020, cuyos resultados nunca ha asumido.

En esta ocasión, el responsable de Seguridad apuntó también a Irán en medio de la escalada del conflicto y aseguró que la nación persa "hackeó los archivos estatales de votantes e intentó comprometerlos".

"Nuestros sistemas son los que utilizan los miembros de las fuerzas armadas para votar, por lo que estamos colaborando con el Departamento de Guerra para salvaguardar dichos sistemas y proteger a nuestros votantes militares", añadió.

Durante su discurso, Trump afirmó que dispone de documentos que demuestran que Pekín obtuvo de forma ilícita los registros de 220 millones de votantes estadounidenses, aunque la documentación difundida por la Casa Blanca no concluye que las elecciones de 2020 fueran manipuladas ni que se alterara su resultado.

Trump busca que el Senado apruebe la reforma electoral impulsada por su Gobierno, denominada "Save America", que endurece los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales mediante la exigencia de pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía.