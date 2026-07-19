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Vuelos cancelados
Vuelos cancelados

Más de 15 vuelos son cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en el este de Estados Unidos

La gran mayoría de vuelos cancelados son de JetBlue con destino a los aeropuertos del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

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    Más de 15 vuelos son cancelados en Puerto Rico por mal tiempo en el este de Estados Unidos
    Nueve vuelos cancelados en el principal aeropuerto de la isla suman miles de viajeros impactados por las condiciones meteorológicas. (EFE)

    Más de 15 vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) debido a las condiciones climatológicas adversas que impactan el este de Estados Unidos, según informó este domingo Aerostar, empresa que administra las instalaciones aéreas.

    De acuerdo a las autoridades de aviación, nueve vuelos de llegada, con un estimado de 1,845 pasajeros afectados, y siete vuelos de salida, que impactan a otros 1.403 viajeros.

    La gran mayoría de vuelos cancelados son de la compañía aerolínea JetBlue con destino a los aeropuertos del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

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    En este contexto, Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.

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