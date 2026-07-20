El hombre que lanzó explosivos contra edificio federal es veterano del Ejército, según FBI

Andrew Arrabaca cuando fue detenido por la policía de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre que lanzó un artefacto explosivo casero contra un edificio de Nueva York que alberga varias agencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es veterano del Ejército de Estados Unidos, según explicó este lunes el FBI.

James Barnacle, subdirector adjunto del FBI, afirmó que Andrew Arrabaca, el hombre que fue detenido tras ser acusado del incidente, estuvo alistado al Ejército estadounidense entre 2001 y 2005.

Arrabaca, de 43 años, era mecánico de sistemas de misiles Patriot.

El hombre, que ya fue interrogado, está acusado de lanzar un explosivo contra el conocido edificio número 26 de Federal Plaza, señalado a menudo por las condiciones inhumanas del centro de detención que alberga.

Según explicó Barnacle, poco antes de las 09:00 de la mañana (13:00 GMT), Arrabaca llegó al edificio por la entrada de los empleados, vertió gasolina en el suelo y le prendió fuego con un mechero y un petardo dentro de un bote, que provocó "una llama bastante grande".

"A continuación, sacó un rifle de airsoft y disparó entre cinco y siete balines", añadió el subdirector adjunto de FBI.

Tres personas heridas

El incidente ocasionó heridas leves a tres personas, un civil y dos empleados públicos.

De acuerdo con el FBI, Arrabaca pretendía herir y causar daño, llevaba dos hachas, un martillo, un machete y tres cuchillos.

Además, apuntó que llevaba un carro en el que había folletos en contra del Servicio de Inmigración.

"Cuando lo detuvieron, gritó insultos contra el ICE y utilizó palabrotas. Obviamente, es un extremista antiamericano y antigubernamental", indicó.

"Arrabaca acudió armado y con malas intenciones. Diré que el 26 de Federal Plaza ha sido durante mucho tiempo objetivo de extremistas y terroristas, y hoy el extremismo se ha materializado aquí. El edificio ha sido atacado", añadió.

Las autoridades advirtieron que la investigación sigue en curso.