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Inmigrantes indocumentados
Inmigrantes indocumentados

Detienen a un grupo de 10 inmigrantes indocumentados en aguas de Puerto Rico

Las autoridades locales informan que la operación se llevó a cabo tras recibir una llamada a la Unidad Marítima de Añasco a las 04:00

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    Detienen a un grupo de 10 inmigrantes indocumentados en aguas de Puerto Rico
    Una embarcación tipo yola, usada para viajes ilegales a Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos 10 personas, de un presunto grupo de cincuenta inmigrantes indocumentados, han sido detenidas en la mañana de este lunes en aguas de Puerto Rico al intentar llegar ilegalmente a tierra en una embarcación, informó la Policía local.

    Detalles del operativo

    Según detallan las autoridades locales, una llamada a la Unidad Marítima de Añasco a las 04:00 p.m. de hoy alertó a la Policía sobre una embarcación sospechosa a unas 8 millas (13 kilómetros) de la costa de Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico.

    Tras ello, una lancha de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía fue despachada, y a unas 3 millas (5 kilómetros) de la costa de Cabo Rojo, las autoridades avistaron la embarcación sospechosa, en la que aparentemente viajan cincuenta personas.

    Acciones policiales

    La lancha policial continuó con la búsqueda de la nave sospechosa, la cual atracó en el área de Joyuda, donde apresaron a los diez indocumentados.

    • Las autoridades locales ofrecerán más detalles de este operativo en las próximas horas.
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