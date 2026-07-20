Zar de la frontera de EE. UU.: los migrantes baleados por ICE deberían haber acatado órdenes

Se observa un memorial improvisado un día después de que un hombre muriera tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, aseguró este lunes que los migrantes fallecidos a manos de autoridades migratorias en los últimos días "hoy estarían vivos" si hubieran acatado las órdenes de los agentes que les dieron el alto.

"Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades", aseguró Homan a medios en el exterior de la Casa Blanca al ser preguntado por las investigaciones en curso por las muertes de dos hombres en Maine y Texas por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Siempre debemos acatar las órdenes de las fuerzas del orden. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos", añadió.

Muertes recientes y controversias

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araújo y el colombiano Johan Durán, han muerto por disparos de ICE que se produjeron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el pasado 14 de julio, otro migrante que no ha sido identificado, falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

Homan también comentó hoy otros controvertidos sucesos acaecidos este año, como las muertes de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes migratorios en enero en Minesota.

"En cuanto a todos los errores que dijeron que ocurrieron en Minesota, no creo que muchos de ellos fueran realmente errores", dijo la figura encargada de coordinar las políticas migratorias de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional, que controla ICE y otras agencias relacionadas.

Como ya sucedió tras los operativos de Minesota, las tres muertes acaecidas en los últimos días han vuelto a poner de relieve las exigencias del Partido Demócrata y otras figuras críticas con el Gobierno de Donald Trump para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.

Implementación de cámaras corporales

En ese sentido, Homan aseguró que él es totalmente partidario de las cámaras corporales, porque además de facilitar la transparencia de las operaciones "exoneran a los oficiales el 90 % de las veces".

"Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Y creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios", aseguró Homan, que acusó a los demócratas de retrasar la implementación de las cámaras obligatorias por haber bloqueado durante 44 días los presupuestos del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para septiembre todos los agentes migratorios llevarán cámaras, aunque Homan evitó hoy dar una fecha concreta para la implementación de la medida.

El zar de la frontera afirmó que ahora mismo se está capacitando al personal que gestionará los sistemas de vídeo en temas de requisitos operativos o de almacenamiento.