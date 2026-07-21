Acusan de incendio al hombre que detonó artefacto explosivo contra edificio en Nueva York

Andrew Arrabaca cuando fue detenido por la policía de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El hombre que fue detenido tras detonar un artefacto incendiario casero frente al edificio federal en Nueva York fue acusado este martes de incendio provocado y quedó detenido sin derecho a fianza, como pidió la Fiscalía.

Andrew Arrabaca, de 43 años y veterano del Ejército de Estados Unidos, enfrentó su primera audiencia ante la jueza Robyn F. Tarnofsky, en la corte federal para el Distrito Sur de Manhattan, a solo pasos del edificio número 26 de Federal Plaza que alberga varias agencias federales entre ellas del FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Detalles del ataque

"El delito del que se le acusa es preocupante. Esto no fue algo que ocurrió un domingo, cuando no había nadie en el edificio", dijo la jueza en la audiencia, de acuerdo con ABCNews.

Arrabaca, que escuchó la acusación sin declarase culpable o inocente, llegó el lunes al edificio por la entrada de los empleados, vertió gasolina en el suelo y le prendió fuego con un mechero y un petardo dentro de un bote, que provocó "una llama bastante grande", indicó tras su arresto el FBI.

Luego, sacó un rifle de airsoft y disparó entre cinco y siete balines, en un incidente que dejó con heridas leves a dos empleados públicos y un civil, que según trascendió en la audiencia, era un inmigrante que tenía cita de inmigración ese día.

Perfil del acusado

De acuerdo con el FBI, Arrabaca pretendía herir y causar daño, llevaba dos hachas, un martillo, un machete y tres cuchillos. Además llevaba un carrito donde había folletos en contra de ICE y al detenerlo lanzó insultos contra esa agencia federal.

La Fiscalía dijo a la jueza que Arrabaca, a quien las autoridades consideran "un extremista antiamericano y antigubernamental", comenzó a planear el ataque contra el edificio desde el pasado enero cuando viajó al norte del estado de Nueva York para comprar una pistola de perdigones y otra de balines, y también fue a Pensilvania para comprar fuegos artificiales.

Según la fiscal Samantha Fry, el acusado acudió a varios lugares de Manhattan, a los que consideró como posibles objetivos antes de decidirse por el 26 de Federal Plaza y el día antes del ataque se dirigió al centro de la ciudad, portando consigo un pequeño arsenal de armas.

Fry calificó el ataque de "calculado, selectivo e inaceptablemente peligroso", según ABC.

Por su parte, Jennifer Brown, abogada del acusado, afirmó a la jueza que Arrabaca "tiene un problema mental subyacente".

La jueza ordenó a la Fiscalía informar a la Oficina de Prisiones que Arrabaca necesita tratamiento de salud mental y fijó la próxima audiencia para el 4 de agosto.