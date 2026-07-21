Presentan fotos del cuerpo de menor en audiencia que definirá si rapero D4vd va a juicio

El cantante David Anthony Burke, conocido como D4vd, observa durante su comparecencia ante el juez por el asesinato de Celeste Rivas Hernández en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California, EE. UU. ( EFE )

La Fiscalía de Los Ángeles presentó este martes fotografías del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, entre las primeras pruebas expuestas en la audiencia preliminar que definirá si el rapero D4vd enfrenta un juicio por asesinato en primer grado por la muerte de la menor, cuyos restos fueron hallados en un vehículo del artista.

El rapero, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste, de 14 años, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó hoy las fotos del cadáver mutilado encontrado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla propiedad del rapero, que había sido remolcado por estar abandonado en una calle de West Hollywood.

Las fotografías mostraban imágenes del torso descuartizado, según información citada por Los Angeles Times.

El detective Josh Byers, del Departamento de Policía de Los Ángeles, testificó en el tribunal que la joven no pudo ser reconocida inmediatamente por el estado de descomposición en el que se encontraba.

Como parte de las pruebas también se mostró la grabación de la cámara corporal de un policía que interrogó al rapero en su vivienda en Hollywood sobre Rivas Hernández.

El cantante que se mostró tranquilo en el video en el que aseguró que no la había visto en bastante tiempo y que ella le dijo que tenía 18 años.

Desaparecida desde 2024

Los padres de la adolescente habían reportado su desaparición en tres diferentes ocasiones en 2024, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

Según la Fiscalía D4vd conoció a Rivas Hernández por internet cuando ella tenía apenas 11 años y era su admiradora.

La chica habría iniciado una relación amorosa con el cantante y fue captada junto a él en viajes a Las Vegas, Texas y Londres.

Pero la pareja tenía problemas porque el artista supuestamente tenía otra relación amorosa. "Ella se enfureció y amenazó con divulgar información perjudicial sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y destruir su vida", según la acusación.

Las autoridades creen que el rapero planeó la muerte de la joven ocurrida posiblemente en abril, poco antes del lanzamiento de su álbum debut y, además, diseño un "plan para encubrir el asesinato", que incluía enviar mensajes de texto al teléfono de ella preguntándole dónde estaba; supuestamente, lo hizo después de matarla de varias puñaladas.

El fiscal del condado de Los Ángeles Nathan J. Hochman dijo este martes en una conferencia de prensa que presentará al menos diez testimonios para demostrar que D4vd debe ir a juicio.

"Consideramos que, en esta fase, cumpliremos con creces el requisito probatorio de "causa probable" necesario para que D4vd deba responder por estos tres delitos grave (en un juicio)", detalló.

Hochman no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido por la policía de Los Ángeles en abril pasado en su domicilio ubicado en Hollywood.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, sostuvieron este martes la declaración de inocencia de su cliente.

D4vd se presentó vestido con el uniforme carcelario sin estar esposado de las manos, tras someter al tribunal una petición para no presentarse encadenado.

Se espera que el proceso preliminar contra el artista, que ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, se extienda por toda la semana.