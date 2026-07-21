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Tribunal de Nueva York avala demanda de una mujer transgénero contra la ciudad

La mujer, identificada como Jane Doe se anotó una victoria cuando el juez Lyle Frank, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, rechazó el intento de la ciudad de que se desestimara su caso

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    Tribunal de Nueva York avala demanda de una mujer transgénero contra la ciudad
    La silueta de una persona se ve tras una bandera del orgullo trans durante una protesta a favor de los derechos de las personas transgénero ante el Hospital Infantil de Seattle en Seattle. (FUENTE EXTERNA)

    Un tribunal de Nueva York dio su visto bueno a que una mujer transgénero negra demande a la ciudad y reclame una indemnización por haberla obligado a vivir con hombres cuando no tenía un hogar, lo que derivó, según su denuncia, en acoso y una agresión sexual.

    • La mujer, identificada como Jane Doe -seudónimo usado en el sistema legal cuando se desconoce o protege la identidad de una persona-, se anotó una victoria el pasado 17 de julio cuando el juez Lyle Frank, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, rechazó el intento de la ciudad de que se desestimara su caso.

    Según la decisión, los argumentos de la ciudad -que la mujer no cumplimentó el formulario para solicitar alojamiento y que la Alcaldía no es legalmente responsable de las acciones de los albergues con los que tiene contrato— no eran convincentes, señala el diario amNewYork.

    La decisión del juez señala además que las alegaciones de Jane Doe eran suficientes para sostener una reclamación por discriminación en el sistema de albergues para personas sin hogar y que es probable que el sistema continúe tratando de manera indebida a las personas trans a menos que el tribunal intervenga.

    Reclamaciones de la demandante

    Jane Doe solicitó además una orden judicial que prohíba a la ciudad seguir bloqueando el acceso de las personas trans a alojamientos que correspondan con su identidad de género.

    La mujer afirma que también fue discriminada por el personal del albergue y por agentes de la ciudad, que se referían a ella con pronombres incorrectos, la insultaban y obstaculizaban sus solicitudes de traslado.

    Reclama además en su demanda -presentada en 2025, pero a la que el tribunal dio luz verde ahora- que, cuando fue finalmente trasladada a un refugio para mujeres, había hombres cisgénero en su habitación que la acosaban, así como a otras mujeres trans que también estaban allí.

    "Este caso también sienta un precedente importante a nivel nacional al demostrar que la reubicación de personas sin hogar en hogares del género opuesto viola sus derechos más fundamentales, y esperamos que este caso lo confirme", dijo al diario el abogado de la demandante, Armen Merjian, y recordó que los hechos ocurrieron bajo la administración del anterior alcalde, Eric Adams.

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