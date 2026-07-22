Autoridades detienen a 10 dominicanos indocumentados en aguas de Puerto Rico

La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que detuvo a 37 migrantes indocumentados en aguas de Puerto Rico a principios de esta semana.

En un comunicado, el despacho de la CBP en San Juan indicó que ambos operativos se llevaron a cabo el pasado lunes por agentes suyos de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO, por sus siglas en inglés) y autoridades locales en distintos extremos de la isla.

El primer operativo ocurrió en el extremo este de Puerto Rico, donde agentes de AMO y la CBP detuvieron a 10 extranjeros provenientes de República Dominicana, India y Ecuador, junto con un ciudadano estadounidense, desde la isla de Saint Thomas hacia el islote de Culebrita.

Los migrantes y el operador de la embarcación fueron arrestados y entregados a la CBP para su procesamiento y posterior deportación.

Segundo operativo en Cabo Rojo

Mientras, en el segundo operativo, agentes de la CBP, junto con la Interdicción Marítima de la CBP, la Unidad Marítima de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Policía Municipal de Cabo Rojo e Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron preliminarmente a 15 migrantes indocumentados tras la llegada a tierra de una embarcación.

Pero, según explicó la agencia estadounidense, tras una minuciosa búsqueda, se arrestaron en total a 27 extranjeros procedentes de países como Uzbekistán, Tayikistán, República Dominicana y Haití. Todos fueron trasladados a la Estación de la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey, en Aguadilla (oeste), para su procesamiento y deportación.

"Estas operaciones demuestran nuestro compromiso con la protección de la región del Caribe contra la actividad marítima ilegal", declaró Christopher Hunter, director de la División Aérea y Marítima del Caribe de la CBP en el comunicado.

"La rápida coordinación y respuesta de nuestros agentes garantizó la seguridad de todos los involucrados", añadió.