Comunidad latina de EE. UU. honra a soldado de origen hispano fallecida en guerra de Irán

La comunidad hispana en Estados Unidos lamentó este miércoles la muerte de la soldado Isabella Gonzales, de 19 años y origen latino, fallecida en un ataque iraní en Jordania el pasado viernes.

La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) definió en un comunicado a Gonzales, natural de Carrollton (Texas), como "una hija de Texas, de la comunidad y de la nación", y aseguró que su fallecimiento refleja el sacrificio de los latinos que han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante generaciones.

"Lloramos con su familia y pedimos que el país la honre como ella nos honró a todos", afirmó su presidente, Román Palomares.

LULAC expresó también sus condolencias por la muerte del teniente Tyler James Feehan, de 25 años; el sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años; y por Angel Rampersad, de 28, identificados entre los militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en Jordania e Irak.

El vicepresidente nacional de Asuntos Militares y de Veteranos de LULAC, Lawrence Romo, destacó que Gonzales "acababa de salir de la escuela secundaria cuando decidió servir" y subrayó que los latinos "han compartido la carga de defender al país en todas las generaciones y conflictos".

Por su parte, el miembro del Caucus Hispano del Congreso Joaquín Castro afirmó en un mensaje en la red social X que "la soldado raso Gonzales y los otros miembros del servicio que EE. UU. ha perdido serán recordados para siempre por su sacrificio".

También el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego rechazó en X los discursos que cuestionan la identidad estadounidense de los latinos.

Respuesta oficial de EE. UU.

"Cuando los extremistas de derecha dicen que los latinos no son estadounidenses, no pueden estar más lejos de la realidad. La soldado Isabella Gonzales murió luchando por su país", escribió Gallego, quien añadió que basta con recorrer una base militar para comprobar que "los latinos dan un paso al frente para proteger las libertades".

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles con honores los restos de los cuatro militares fallecidos durante una ceremonia en la base aérea de Dover (Delaware) por las primeras bajas estadounidenses desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán hace dos semanas.

Antes de viajar a Dover, Trump aseguró que Irán "va a pagar con creces" por la muerte de los soldados.