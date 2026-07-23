Los incendios en Florida arrasan más de 10,000 hectáreas en medio de una severa sequía

Un bombero trabaja durante un incendio forestal. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 10,000 hectáreas de terreno han resultado arrasadas en los últimos días en Florida por casi medio centenar de incendios, en medio de la sequía que enfrenta este estado del sureste de Estados Unidos.

Un total de 40 incendios -13 de ellos aún activos- han quemado 10,332 hectáreas (25,531 acres) hasta este jueves, especialmente en la parte noreste del estado, según los últimos datos del Servicio Forestal de Florida.

La mayor parte de los destrozos proceden de un mismo fuego que azota actualmente al condado de Palm Beach, y se encuentra contenido al 75 %, de acuerdo con las autoridades.

El incendio ha calcinado 7,284 hectáreas (18,000 acres), aunque no se encuentra cerca de ningún área poblada.

Los incendios son más frecuentes en Florida entre marzo y junio, debido a la densa vegetación que concentra el estado, sobre todo en su parte sur, donde se halla el gigantesco ecosistema natural de los Everglades.

Factores y pronósticos

Sin embargo, el Servicio Forestal de Florida anunció que este año se espera un repunte de fuegos en julio y agosto.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registran el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Florida arrastra además condiciones de sequía desde hace meses, con un déficit severo de precipitaciones que en zonas como el condado de Palm Beach se sitúa hasta un 60 % por debajo de la media histórica.

A nivel nacional, Estados Unidos ha registrado más de 41,000 incendios en lo que va de año, que han arrasado 1,5 millones de hectáreas.