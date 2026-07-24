Exgobernador de Nueva Jersey niega conocer error de registro de inmigrantes como votantes

Votos enviados por correo en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El exgobernador de Nueva Jersey, el demócrata Phill Murphy, negó conocer el error informático por el que durante su mandato fueron registrados 6,600 inmigrantes no ciudadanos estadounidenses en las listas de votantes, según informaron este viernes medios locales.

"Antes del martes (cuando se hizo público), el gobernador Murphy desconocía cualquier fallo informático en la Comisión de Vehículos de Motor que hubiera provocado la inclusión inadvertida de personas no ciudadanas en el censo electoral de Nueva Jersey", dijo en un comunicado su portavoz, Mahen Gunaratna.

Murphy, que dirigió a Nueva Jersey durante ocho años, está complacido con que la gobernadora Mikie Sherrill, también demócrata, inicie una investigación y espera "con interés los resultados", agregó.

Según anunció Sherrill, el sistema registró a los "no ciudadanos" erróneamente, por lo que "no tienen culpa", y ordenó una investigación y la retirada de estas personas de las listas de votantes.

Investigación y reacciones

El Departamento de Justicia federal envió una carta a Sherrill solicitando los nombres y direcciones de los 6,600 que fueron registrados para votar, y en particular de unos 400 que emitieron votos, informó CBSNews.

"No me sorprende que la administración Trump quiera utilizar esto inmediatamente como arma contra la gente en lugar de centrarse en garantizar que celebremos elecciones libres y justas", afirmó Sherrill.

La gobernadora identificó como a IDEMIA como el proveedor de software responsable, ya reemplazado, pero la empresa francesa ha descartado esa responsabilidad argumentado que la agencia estatal electoral tenía el deber de verificar la elegibilidad de los votantes, destaca CBS.

El tema ha cobrado atención nacional, y de acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, "el presidente (Donald Trump) está empeñado en llegar al fondo de este asunto".

La delegación republicana de Nueva Jersey en el Congreso denunció el incidente y envió a Sherrill varias cuestiones con un plazo de respuesta hasta el 21 de agosto.