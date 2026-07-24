La política migratoria de Trump afecta desproporcionadamente a los latinos, revela informe

Las redadas forman parte de la drástica política migratoria de Trump. ( FUENTE EXTERNA )

Los latinos comprenden entre el 76 y el 80 % de la población indocumentada en EE. UU., pero representaron el 96 % de los deportados entre enero y octubre de 2025, según se desprende de un informe divulgado este viernes, que destaca cómo la agresiva política migratoria de la Administración de Donald Trump afecta de forma desproporcionada a esta comunidad.

Detenciones y deportaciones

El informe 'Deportaciones masivas y las comunidades latinas', de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indica que fueron también el mayor número de los detenidos por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 91 % de los detenidos por los agentes federales eran latinos. Unos 187,000 latinos fueron detenidos por ICE entre el 19 de enero y el 11 de octubre, de los que 126,000 fueron deportados.

Lo datos subrayan además que los no latinos representan entre el 20 y 25 % de la población indocumentada pero fueron menos del 10 % de los arrestados por ICE y menos del 5 % de los deportados.

Los arrestos semanales de latinos aumentaron de menos de 3,900 a casi 6,000 luego de que la Administración Trump fijara la meta de 3,000 al día, para lo que también aumentaron los agentes federales en las calles.

Impacto económico y social

De acuerdo con el informe, el 60 % de los latinos naturalizados, consideran que su piel es "medio, oscuro o muy oscuro", lo que los sitúa dentro de los criterios de perfil racial que ha llevado a las detenciones y deportaciones.

El informe también señala que la política de deportaciones masivas está teniendo impacto económico en los negocios y comunidad reprimiendo tanto la demanda de consumidores como la oferta laboral.

Una encuesta entre dueños de negocio arrojó una reducción de ventas: el 59 % dijo que perdió más del 50 % de sus ingresos, el 68 % aseguró que cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención mientras que el 51 % reportó ausentismo de empleados por temor a los operativos.

El 76 % reportó un impacto emocional sustancial, describiendo ansiedad, depresión, alteración del sueño, ataques de pánico y agravamiento de condiciones crónicas.

Esta situación ocurre mientras los latinos aportan 4.4 billones de dólares a la economía de EE. UU., lo que les posiciona como la cuarta economía más grande del mundo, según datos del 2024.