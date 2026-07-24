Trump bromea en la Cena de Corresponsales con presentarse a las elecciones de 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) de 2026 en el hotel Waldorf Astoria de Washington, D.C., el 24 de julio de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este viernes a bromear durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal.

"Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente. Gané tres veces y lo haré de nuevo", dijo Trump antes de colocarse una de las gorras características de sus campañas electorales, esta vez con el número 2028, en una broma que ha repetido al menos dos veces esta semana durante apariciones públicas.

Trump hace alusión de forma sarcástica a un posible cuarto mandato, ya que nunca ha reconocido su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020 y ha denunciado en múltiples ocasiones un supuesto fraude electoral del que no existen pruebas.

Medidas de seguridad

La broma fue el colofón de un discurso de más de 70 minutos pronunciado por el republicano durante la repetición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada esta vez en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, sede tradicional de la gala.

La asistencia al evento, repetido esta noche después del atentado del pasado 26 de abril, también se redujo considerablemente, de unos 2.600 invitados a aproximadamente 700, mientras que el Servicio Secreto reforzó el dispositivo de seguridad y limitó los accesos al recinto, donde todos los asistentes debían presentar un código QR para entrar.

Trump, de 80 años, no puede presentarse a las elecciones de 2028, ya que la Constitución de Estados Unidos limita a dos los mandatos presidenciales y el republicano se encuentra en su segundo periodo, después de haber gobernado entre 2017 y 2021.

Posibles sucesores republicanos

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

También ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos considerados posibles aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2028.

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