Retiran en EE. UU. 1.5 millones de docenas de huevos por posible salmonela

Mujer con caja de cartón de huevo. ( SHUTTERSTOCK )

La empresa estadounidense Midwest Poultry Services retiró del mercado aproximadamente 1.5 millones de docenas de huevos producidos en Texas debido a una posible contaminación con salmonela.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) divulgó esta semana que los huevos afectados son blancos y marrones de gallinas libres, producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 y con fechas de consumo preferente entre el 20 de julio y el próximo 17 de agosto.

Según un comunicado de la FDA, estos huevos se enviaron a clientes de servicios de alimentos y comercios minoristas en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi, y estuvieron disponibles en tiendas como Kroger o Brookshire Grocery y en otros puntos de venta minorista más pequeños.





Otras marcas afectadas son Simple Truth, Country Morning y SunUps.

Síntomas de la enfermedad

La agencia explicó que la salmonela puede causar infecciones graves y en algunos casos mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o "frágiles" y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela pueden sufrir fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y en casos poco frecuentes la bacteria puede provocar enfermedades más graves como artritis o infecciones arteriales.

La noticia llega en un momento en que Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas y que agencias federales han vinculado con vegetales de hoja verde como la lechuga.