Sindicato de auxiliares de vuelo denuncia arresto migratorio de un trabajador de Southwest

Un sindicato estadounidense de auxiliares de vuelo denunció el arresto migratorio de uno de sus miembros de la aerolínea Southwest, el jamaicano Lorenzo 'Enzo' Thompson, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando regresaba de un viaje de trabajo.

James Holden-Counts, auxiliar de vuelo y miembro del comité de comunicaciones del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, en inglés), pidió en Facebook contribuir a la campaña que costea su defensa legal porque "proteger a los trabajadores inmigrantes fortalece a todos los trabajadores".

Detención y proceso migratorio

El sindicato y el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA, en inglés) sostienen que Thompson tiene una solicitud de asilo en trámite y un permiso de trabajo válido.

Pero agentes del ICE lo detuvieron el 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de Nashville (Tennessee), según reportó NBC, que señaló que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que entró al país por Miami el 17 de abril de 2021 con un permiso de estancia de seis meses y que no lo abandonó al vencer el plazo, por lo que permanece bajo custodia a la espera de un proceso migratorio.

Edward Marq, auxiliar de vuelo y compañero de sindicato de Thompson, relató a la cadena estadounidense NBC 5 que este llegó desde Jamaica en 2021 y que "ha estado con nosotros todo este tiempo" como tripulante de Southwest.

Apoyo legal y familiar

Holden-Counts describió a Thompson en su mensaje como "uno de los nuestros", un compañero que se pone el uniforme para ganarse la vida como cualquiera, además de argumentar que el movimiento sindical defiende desde hace tiempo que "la solidaridad debe existir sin importar la raza, la religión o el estatus migratorio".

El sindicato señaló en un comunicado en sus redes sociales que mantiene contacto con la familia de Thompson y que colabora con el abogado contratado por el auxiliar de vuelo y con su propia asesoría legal para conocer las circunstancias de la detención y prestarle el apoyo adecuado.

La mejor amiga de Thompson, Kristin Foster, inició una campaña de recaudación en GoFundMe, en la que sostiene que salió de Jamaica para huir de un maltrato que amenazaba su vida, que carece de antecedentes penales y que siguió cada paso legal en su proceso hacia la ciudadanía.

"Lorenzo siempre ha sido el primero en ayudar a los demás, sin pedir nada a cambio", escribió Foster.

También, precisó que permanece detenido en un centro de Misisipi, adonde fue trasladado desde Tennessee.