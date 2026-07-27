La Justicia de EE. UU. desestima cargo contra líder sindical detenido en redada migratoria

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó este lunes una petición para desestimar el caso contra el líder sindical David Huerta, detenido en junio de 2025 por autoridades federales cuando protestaba por la primera gran redada migratoria en un lugar de trabajo en Los Ángeles.

Huerta, presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), afrontaba un delito menor por obstrucción a un agente federal, lo que había podido acarrearle un año en prisión.

El fiscal interino de EE. UU., Todd Blanch, y el fiscal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, explicaron en el documento judicial que "en virtud de un acuerdo entre las partes", solicitaban la desestimación de los cargos contra Huerta, cuyo arresto y acusación acaparó titulares internacionales por las imputaciones contra el sindicalista.

Los cargos

Inicialmente el DOJ lo acusó de un cargo criminal de "conspiración para obstaculizar a una autoridad", lo que conlleva a una pena máxima de seis años, tras ser detenido el 6 de junio del año pasado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero en octubre del año pasado, la fiscalía estadounidense rebajó el cargo a un delito menor por obstrucción.

El DOJ afirmó que Huerta obstaculizó el paso de los agentes federales al cruzar una entrada e intentar bloquear un vehículo en una empresa de confecciones en el centro de Los Ángeles, donde agentes armados realizaban una redada migratoria que desató una oleada de protestas por el país.

La detención del líder sindical causó entonces un rechazo generalizado. Las imágenes del arresto que se volvieron virales en las redes sociales muestran a agentes enmascarados empujando a Huerta al suelo antes de esposarlo.

El líder resultó herido y tuvo que ser enviado al hospital, donde estuvo casi un día para después ser encarcelado hasta que se le concedió una fianza de 50,000 dólares.

"El gobierno finalmente admite lo que sabíamos desde el primer día y lo que resultaba evidente para cualquiera que viera los videos: la acusación en mi contra carecía de fundamento y pretendía intimidar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz, organizarse o exigir justicia", dijo Huerta a Político tras la desestimación de los cargos.

El Departamento de Justicia ha emprendido una campaña para presentar cargos contra ciudadanos estadounidenses que interfieran en las redadas migratorias, incluyendo activistas, funcionarios electos, y hasta jueces. Sin embargo, en Los Ángeles, el DOJ ha logrado obtener muy pocas victorias judiciales.