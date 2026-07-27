Las fuertes lluvias en Texas retrasan hasta 2028 la emergencia hídrica de Corpus Christi

La ciudad texana de Corpus Christi retrasó hasta el otoño de 2028 una posible emergencia por falta de agua, un año más de lo previsto, después de que las recientes lluvias, que provocaron inundaciones repentinas, aumentaran las reservas de sus embalses, según informaron este lunes autoridades locales.

El director de operaciones de Corpus Christi Water, Nicholas Winkelmann, anunció durante una actualización sobre el suministro que la fecha estimada para declarar una emergencia hídrica de nivel 1 pasó de otoño de 2027 a otoño de 2028, gracias al agua que las recientes tormentas han llevado a los principales embalses de la región.

Las autoridades explicaron que el agua de las lluvias seguirá llegando a los embalses Choke Canyon y Lake Corpus Christi en los próximos días, lo que ayudará a retrasar la emergencia y mantener las restricciones actuales de agua de nivel 3.

El administrador municipal, Peter Zanoni, calificó la noticia de "tremenda" y afirmó que las lluvias han dado un alivio a la ciudad, que hace apenas unos meses enfrentaba la posibilidad de una crisis de suministro en el corto plazo.

Pese a la mejora, Corpus Christi mantendrá por ahora las restricciones de agua vigentes, mientras continúa monitoreando la evolución de los niveles de los embalses y el comportamiento de las corrientes que alimentan el sistema.

Cronología de la emergencia

La ciudad, sede del principal puerto exportador de petróleo crudo de Estados Unidos, enfrentó este año una de sus peores crisis hídricas tras varios años de sequía que redujeron sus principales reservas a mínimos históricos.

En marzo, las autoridades advertían que el suministro disponible apenas alcanzaría para cubrir la demanda durante unos meses y proyectaban una emergencia de nivel 1 para septiembre de 2026.

Las lluvias de mayo permitieron retrasar esa fecha a diciembre de ese año y, posteriormente, las precipitaciones de junio la pospusieron hasta septiembre de 2027.

Las inundaciones de julio, provocadas por intensas tormentas que dejaron lluvias extraordinarias en varias zonas de Texas, cambiaron nuevamente las previsiones al incrementar de forma significativa el volumen de agua almacenado en los embalses de la cuenca.

No obstante, las autoridades insisten en que el alivio es temporal y que la ciudad necesita avanzar en proyectos de aguas subterráneas, reutilización y desalinización para garantizar el suministro a largo plazo.