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Zohran Mamdani
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Recopilan 35,000 firmas para pedir que Mamdani no asista al 25 aniversario del 11S

Mamdani señaló a CBS que tiene previsto acudir al evento

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    Recopilan 35,000 firmas para pedir que Mamdani no asista al 25 aniversario del 11S
    El alcalde de NY, Zohran Mamdani durante la Parada Dominicana de El Bronx. (FUENTE EXTERNA)

    Familiares de víctimas del 11-S recolectaron 35,000 firmas en línea para pedir que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, no asista a la ceremonia del 25 aniversario de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York.

    La iniciativa, alojada en la plataforma Change.org, es de Giovanni Galante, un hombre que perdió a su esposa que trabajaba en el piso 105 de la torre norte, y está dirigida a los organizadores de la ceremonia, pero cualquiera puede sumarse con su firma y dejar comentarios.

    En el texto, Galante pide a los organizadores que consideren si la participación de Mamdani "se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias más directamente afectadas por la tragedia".

    "Este aniversario es un momento de recuerdo basado en los valores estadounidenses compartidos: respeto por las víctimas, reconocimiento de la gravedad de los ataques y un claro rechazo a las ideologías que contribuyeron a dicha violencia", señala la petición.

    Respuesta del alcalde

    Agrega que para muchas familias y miembros de la comunidad, la participación conlleva la expectativa implícita de defender estos principios sin ambigüedad, y expone inquietudes sobre la postura pública del alcalde demócrata socialista, "que muchos perciben como hostil".

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    No obstante, Mamdani señaló a CBS que tiene previsto acudir al evento.

    • "Con orgullo honraré a las familias, a los supervivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista, estando a su lado en la conmemoración del 11 de septiembre de este año, reafirmando que nunca olvidaremos el día solemne que sentimos todos los que llamamos a esta ciudad nuestro hogar y, francamente, todos los que llamamos a este país nuestro hogar", indicó el alcalde.

    Opiniones y contexto

    "Para las familias de las víctimas del 11-S, este no es simplemente un acto público, sino un día de duelo profundamente personal. La presencia de personas cuyas palabras o vínculos se perciben como contradictorios con el solemne propósito del evento corre el riesgo de desviar la atención de ese objetivo y causar un dolor adicional", indica el texto para la colecta de firmas.

    Por su parte, el Memorial y Museo del 11-S recordó que funcionarios gubernamentales de todo el espectro político han participado de la ceremonia y no pronuncian discursos, sólo son testigos de la conmemoración.

    Mientras que Dennis McKeon, organizador del grupo de supervivientes del 11-S en Staten Island, no se opone a la participación del alcalde al destacar que durante 25 años ha habido alcaldes y gobernadores que no ayudaron a los familiares de las víctimas "y nunca se les prohibió nada".

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