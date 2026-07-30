EE. UU. estudia tasa de 100,000 dólares a graduados extranjeros que se queden a trabajar

Un grupo de personas en clase con mentor para el desarrollo, formación científica. ( SHUTTERSTOCK )

El Gobierno de Donald Trump estudia imponer una tasa de 100,000 dólares a los estudiantes extranjeros que se queden a trabajar en Estados Unidos después de su graduación bajo un programa específico de prácticas conocido como OPT, según informó este jueves The Wall Street Journal.

El diario, que cita fuentes conocedoras del asunto, señala que la tasa "está aún bajo discusión en el Departamento de Seguridad Nacional" y no está claro si la Casa Blanca lo aprobará, ni a quién correspondería cargar con el gasto, si a los propios estudiantes internacionales o a sus potenciales empleadores.

El programa OPT (siglas en inglés de Instrucción Práctica Opcional) permite que estudiantes extranjeros trabajen en EE. UU. en posiciones relacionadas con su área de estudios hasta por un año, con una adición de 24 meses si el estudiante participa en capacitación práctica en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas.

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Reducir inmigración

El Gobierno Trump anunció a principios de mes que exigirá a los estudiantes extranjeros solicitar ampliaciones de sus visados para poder usar el programa OPT, ya que hasta ahora la validez de los permisos iba vinculada a la duración de sus estudios y hasta tres años adicionales si accedían a ese trabajo autorizado.

De acuerdo con el diario, Seguridad Nacional trabaja en nuevas regulaciones para el programa OPT que se espera divulgue a finales de año.

Unos 419,000 inmigrantes trabajaban en EE. UU. legalmente bajo el programa OPT en 2024, el último año del que se conocen cifras.

La posible tasa de 100,000 dólares al OPT se suma a otras medidas del Gobierno Trump para reducir la inmigración, y entra en juego después de que una tasa similar para los visados H-1B, frecuentemente usados por las empresas tecnológicas para contratar a extranjeros, afrontara oposición y fuera bloqueada en un tribunal de apelaciones.