Senadores republicanos aplazan la confirmación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

La votación fue pospuesta tras las objeciones en contra de Todd Blanche por dos republicanos, que cuestionan un acuerdo relacionado con Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos aplazó este miércoles la votación sobre la nominación de Todd Blanche como fiscal general después de que dos senadores republicanos reclamaran más información al Departamento de Justicia antes de decidir su voto.

Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, se negaron a respaldar la nominación y pidieron al Departamento de Justicia más información sobre un acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump para resolver una demanda relacionada con la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El presidente del comité, Chuck Grassley, decidió posponer la votación mientras continúan las negociaciones con los senadores reticentes, de acuerdo con reportes de prensa.

Blanche, quien fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su Gobierno y actualmente ejerce como fiscal general en funciones, necesita el apoyo de todos los republicanos del Comité Judicial para que su nominación avance al pleno del Senado, donde los demócratas ya han anticipado su oposición.

Buscan "esclarecer" acuerdo

Cornyn y Tillis exigen que el Departamento de Justicia les entregue por escrito garantías de que un controvertido fondo de 1.776 millones de dólares, previsto en un acuerdo entre el Gobierno y Trump para compensar a personas que alegan haber sido objeto de una supuesta "instrumentalización" del sistema judicial, no será puesto en marcha.

Los dos senadores también reclaman modificaciones a una cláusula del acuerdo que limitaría determinadas auditorías fiscales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) contra Trump y personas vinculadas a él, al considerar que podría interpretarse como un trato preferencial.

Con los demócratas previsiblemente unidos en contra de la nominación, Blanche necesita el respaldo de todos los republicanos del Comité Judicial para que su candidatura avance al pleno del Senado.

Blanche asumió el cargo de fiscal general en funciones en abril, después de que Trump destituyera a Pam Bondi en medio de críticas de sectores conservadores por el manejo de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.