EE. UU. afronta temperaturas récord de hasta 49 grados en la época más caliente del año

Varias personas juegan con el agua de una boca de incendios abierta durante una ola de calor extrema en Nueva York, Nueva York, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos afronta temperaturas récord este fin de semana de hasta 49 grados centígrados (120 Fahrenheit) justo en la época más caliente del año, en particular en el occidente del país y la frontera con México, alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, en inglés).

El organismo, con sede en Miami, pronosticó temperaturas récord o cerca del máximo histórico en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.

El NWS emitió alertas de calor de nivel "mayor" a "extremo" para "gran parte" del occidente de Estados Unidos, donde prevé temperaturas vespertinas de 110 a 120 grados Fahrenheit (de 43 a 49 centígrados) en el suroeste del país, además de 90 a 100 Fahrenheit (32 a 38 centígrados) en áreas más al norte.

El fenómeno ocurre por un sistema de alta presión sobre el suroeste de Estados Unidos que seguiría "trayendo un calor peligroso" a dicha región este viernes, antes de desplazase de forma gradual a las altas llanuras del norte y zonas montañosas el sábado.

"Sí, es verano y hace calor. Sin embargo, lo que le espera al suroeste y a la Región Intermontañosa del Oeste durante el fin de semana serán temperaturas máximas récord durante la época más calurosa del año, algo peligroso para cualquiera que no esté preparado mientras esté al aire libre", advirtió el NWS.

Contexto climático

El pronóstico despertó la "preocupación" del organismo por la posibilidad de enfermedades relacionadas con el calor, en especial para personas vulnerables y quienes tengan hidratación o sistemas de enfriamiento "adecuados".

Esta previsión llega tras el calor de hace un mes, cuando Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más caliente desde que hay registro, según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La agencia avisó que el occidente y el suroeste de Estados Unidos tuvieron el periodo de enero a junio más cálido del que se tenga registro, además de recibir menos del 70 % de la lluvia promedio acumulada en lo que va del año.

La temperatura promedio de la región de los Estados Unidos contiguos en junio fue de 70.6 grados Fahrenheit (21.4 centígrados), es decir, 2.2 grados Fahrenheit (1.2 centígrados) por encima del promedio del siglo XX, señaló la NOAA en el reporte.