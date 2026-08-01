Trump presiona a senadores para que confirmen a Todd Blanche como fiscal

El presidente estadounidense Donald Trump anuncia un programa para permitir a los veteranos acelerar su carrera en el transporte comercial por carretera frente a la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL )

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este sábado un ultimátum a los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis para aprobar la nominación de Todd Blanche como fiscal general del país, y amenazó con presionar para que avance un polémico fondo para compensar a supuestas víctimas de "instrumentalización" del sistema judicial.

"Si los senadores Cornyn y Tillis, ambos molestos porque no les di mi apoyo, no van a aprobar el nombramiento de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, entonces le mantendré como fiscal en funciones y presionaré con fuerza para que se apruebe el proyecto de ley contra la instrumentalización", escribió el mandatario en su red, Truth Social.

Cornyn, de Texas, y Tillis, de Carolina del Norte, se opusieron el pasado miércoles a permitir que la nominación de Blanche avanzara en un comité del Senado.

Ambos solicitarán al Departamento de Justicia más información sobre un fallido acuerdo que Blanche y Trump cerraron semanas atrás para crear un fondo de reparación para los trumpistas indultados por el asalto al Capitolio de 2021.

El republicano aseguró hoy que el polémico fondo de 1,776 millones de dólares "protege a quienes han sido tan maltratados por la Administración del deshonesto Joe Biden y Barack Obama".

"¡Todd Blanche era la voz de la razón! Volverá a estar sobre la mesa de inmediato, y me encargaré de que se apruebe", afirmó.

Apoyo de republicanos

Blanche, quien fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su Gobierno, necesita el apoyo de todos los republicanos del Comité Judicial para que su nominación avance al pleno del Senado, donde los demócratas ya han anticipado su oposición.

El estadounidense asumió el cargo de fiscal general en funciones en abril, después de que Trump destituyera a Pam Bondi en medio de críticas de sectores conservadores por el manejo de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.