Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, EE. UU.

Tiroteo en Twin Falls, Idaho, deja al menos tres muertos y varios heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho, EE. UU.

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó este sábado que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta.

"Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios.

El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.

Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.

Reacciones oficiales

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor.

Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis.

"Agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia de Idaho", escribió el senador del estado, Mike Crapo, en su cuenta de X.

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