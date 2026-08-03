Senadores republicanos acceden a desbloquear la nominación del fiscal general de Trump

Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis accedieron este lunes a desbloquear la nominación del fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, después de que este retirara su plan de un polémico fondo para compensar a los seguidores del presidente, Donald Trump, acusados de delitos durante el Gobierno de Joe Biden.

Reacciones de senadores

"Queremos expresar nuestro agradecimiento al señor Blanche y a su equipo por colaborar con nosotros en este asunto, y esperamos votar pronto para impulsar su nominación desde el Comité Judicial del Senado", declararon en un comunicado los dos legisladores sobre su cambio de posición.

La negativa de Cornyn (Texas) y Tillis (Carolina del Norte) a avanzar la candidatura de Blanche dentro de la comisión de la Cámara Alta ha demorado el voto sobre el nombramiento del fiscal general en el pleno del organismo antes de su receso de verano.

El sábado pasado Trump envió un ultimátum a los senadores para que dieran su apoyo a Blanche y les amenazó con presionar para avanzar el polémico fondo de 1,776 millones de dólares, que "protege a quienes han sido tan maltratados por la Administración del deshonesto Joe Biden y Barack Obama", según el presidente.

Los dos republicanos, que han tenido enfrentamientos públicos con Trump y dejarán sus puestos en enero próximo, mostraron sus reservas sobre la controvertida iniciativa legal.

Retiro de propuesta

A última hora de este domingo, Blanche emitió una orden para revocar formalmente la propuesta del fondo por la Administración republicana, como parte de un acuerdo con miembros del Comité Judicial de la Cámara Alta.

"Nos complace que el Departamento de Justicia haya emitido una orden formal para cancelar el fondo contra el uso indebido de la agencia como arma", reaccionaron hoy Cornyn y Tillis.

En su comunicado, los dos legisladores aludieron al acuerdo extrajudicial que firmó Trump con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas) para evitar auditorias sobre conductas pasadas y que ahora se limita y modifica para evitar las "preocupaciones" que comparten varios "colegas republicanos".

El fiscal general interino, quien fue abogado personal de Trump antes de incorporarse a su Gobierno, necesita el apoyo de todos los republicanos del Comité Judicial, donde los demócratas ya han anticipado su oposición.

"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros del Comité y senadores durante las últimas semanas para abordar cualquier inquietud o duda pendiente. Hemos mantenido conversaciones de buena fe", escribió Blanche en X al anunciar el retiro de la propuesta.