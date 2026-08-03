La red social de Trump ya vende acceso más rápido a los mensajes del presidente

Truth Social fue fundada por Donald Trump en 2021, cuando fue suspendido en Twitter. ( FUENTE EXTERNA )

Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya vende a suscriptores el servicio llamado Truth API, que ha causado polémica desde su presentación en julio y que permitirá un acceso más rápido a las publicaciones del mandatario, cuyas declaraciones suelen influir en los mercados financieros.

Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, ofrece oficialmente desde el sábado a clientes institucionales este servicio que distribuye las publicaciones de las diez cuentas más influyentes de la red social, encabezadas por la de Trump, a una velocidad superior a la de las notificaciones convencionales de la plataforma.

Trump cuenta con 12.9 millones de seguidores en la red social y la utiliza habitualmente para anunciar decisiones que han sacudido a los mercados globales, como la imposición de aranceles o restricciones comerciales a China, en ocasiones antes de que las divulguen los canales públicos de comunicación de la Casa Blanca, así como opiniones.

Esa dinámica de Trump ha convertido a la red social en una fuente de información de especial interés para bolsas, empresas, inversores e instituciones financieras, a las que está enfocado el servicio.

Reacciones oficiales

Este mismo lunes, el mandatario republicano ha publicado mensajes relativos a la negociación con Irán, que influye en el mercado de petróleo, así como a la intervención de EE. UU. en Venezuela y a su popularidad en las elecciones de medio mandato.

Los senadores del ala izquierdista Elizabeth Warren y Adams Schiff ha yan reclamado una investigación a la Comisión de Mercado y Valores (SEC), que regula la bolsa, para aclarar si la oferta de acceso más rápido a la información gubernamental al mejor postor viola alguna ley.

Según indicó Trump Media en un comunicado, el servicio está "diseñado para las organizaciones más impactadas por el coste de un retraso en la información", incluyendo "firmas de trading" (corretaje bursátil), y es capaz de adelantarse a la publicación de los mensajes para el público general por "milisegundos", lo que puede suponer una ventaja.

Aunque la empresa no expone este servicio en su página web ni ha detallado un precio, el diario Financial Times reportó previamente que estudiaba cobrar unos 100,000 dólares mensuales.

El presidente tiene la cuenta más seguida en la plataforma, seguido por su hijo mayor, Donald Trump Jr., y el mediano, Eric.

Trump lanzó Truth Social en 2021, después de que Twitter y Facebook suspendieran sus cuentas tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de ese año por parte de sus seguidores, y él es el mayor accionista de la empresa, aunque sus títulos están en un fondo gestionado por uno de sus hijos mientras dirige el país.