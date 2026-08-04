Espaillat y otros demócratas denuncian que ICE ocultó pruebas sobre muerte de inmigrante en Houston

El monumento conmemorativo en crecimiento en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE la semana pasada, se observa el lunes 13 de julio de 2026 en Houston. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat y otros demócratas anunciaron este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ocultó pruebas sobre la muerte por disparos de agentes federales del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston.

"Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia", concluyeron los representantes del Caucus Hispano del Congreso tras audiencia paralela que celebraron en Houston el pasado 24 de julio.

El caso

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un inmigrante en situación irregular.

Aunque "un agente del FBI presentó una orden de registro en la que afirmaba que había bolsas de una sustancia blanca cristalina parecida a la metanfetamina a la vista en el panel de instrumentos del vehículo", las pruebas del Departamento de Seguridad Pública de Texas "dieron negativo para narcóticos", según la nota de los congresistas.

En el comunicado también indicaron que "la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia era, como decía la familia, polvo de electrolitos", para mantenerse hidratado durante el trabajo.

Los miembros de la audiencia, de la que formaban parte los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García, invitaron a "funcionarios del ICE, del DHS y del FBI a testificar, pero las tres agencias declinaron acudir", según informaron desde el Caucus Hispano.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minesota en enero.