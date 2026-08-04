Identifican a las víctimas del tiroteo en un restaurante In-N-Out de Idaho

Tiroteo en Twin Falls, Idaho, deja al menos tres muertos y varios heridos. ( FUENTE EXTERNA )

Entre las tres personas que murieron en el tiroteo ocurrido el sábado en un restaurante In-N-Out Burger de Idaho se encontraba un hombre que había superado su propia adicción al alcohol y que, desde entonces, dedicaba su vida a ayudar a otras personas en recuperación.

Las autoridades identificaron el martes a las víctimas del ataque ocurrido en el restaurante de Twin Falls, donde Chad Williams, de 24 años, abrió fuego antes de suicidarse. La policía considera que Williams actuó solo, aunque todavía investiga cuál fue el motivo del ataque.

Ashley Garibay, de 23 años, también murió durante el tiroteo. La joven trabajaba para In-N-Out en un equipo encargado de capacitar a nuevos empleados y había viajado desde Stockton, California, como parte de sus funciones.

Su familia la describió como una mujer que disfrutaba plenamente de la vida y que soñaba con dirigir algún día uno de los restaurantes de la cadena.

"Era aventurera, extrovertida, inteligente y ambiciosa, y nunca permitía que los obstáculos se interpusieran en su camino", expresó su familia en un comunicado. "Iluminaba cualquier lugar con su brillante sonrisa y una risa contagiosa".

Garibay consiguió su primer empleo en In-N-Out y se incorporó al equipo itinerante de capacitación en 2023, explicó Kristin Cole, portavoz de la familia, según The Associated Press.

Dedicó su vida a ayudar a otros

La tercera víctima fue Christopher Claunch, de 59 años, residente de Hagerman, Idaho, quien era conocido por sus amigos como "Toph".

Garren Taylor, amigo de Claunch, contó que este completó hace unos años un programa de rehabilitación por alcoholismo en Idaho y posteriormente comenzó a trabajar en el mismo centro. Desde entonces, Claunch se dedicó a acompañar a personas que buscaban superar sus adicciones.

"Ayudó a cientos de personas", dijo Taylor el lunes. "Era un regalo para cualquiera con quien se relacionaba. No le importaba el dinero. Su actitud era: ´Hoy puedo ayudar a alguien´".

La tercera persona fallecida fue Dale Schultz, de 66 años y residente de Salt Lake City. Gregory Glenn, administrador pastoral de la Escuela Coral Madeleine, lo describió como un "padre de exalumno muy querido" y un "artista talentoso".

La esposa de Schultz, Reinette, también resultó herida durante el ataque y permanece hospitalizada. "Mientras lamentamos la pérdida de Dale, seguimos orando por Reinette, quien permanece hospitalizada mientras se recupera de sus heridas", escribió Glenn en redes sociales.

Un restaurante recién inaugurado

El restaurante de In-N-Out en Twin Falls había abierto sus puertas a finales de julio, como parte de la expansión de la cadena californiana en Idaho. El tiroteo provocó una escena de caos dentro y alrededor del establecimiento.

Testigos contaron a AP que escucharon los disparos y vieron a empleados y clientes salir corriendo del restaurante.

Una clienta relató que se encontraba dentro con sus hijas cuando escuchó disparos provenientes de la cocina. Un empleado le ordenó que se agachara para protegerse. Otro testigo afirmó haber visto a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio, mientras un hombre armado con una pistola comenzó a disparar contra el sospechoso.

La policía informó que un agente estatal que se encontraba fuera de servicio y un civil dispararon contra Williams, lo que permitió alejarlo del restaurante.

Heridos intentan recuperarse

Steven Pixley, uno de los heridos, circulaba en motocicleta cerca del restaurante cuando escuchó los disparos. Su primo Shane Klaas explicó que una bala le atravesó el brazo izquierdo, por encima del codo, y salió por debajo. La lesión le impide utilizar tres dedos y los médicos esperan que disminuya la inflamación antes de realizarle una cirugía.

"Su actitud es maravillosa, lo cual es fundamental para superar esto", dijo Klaas. "Se ríe, bromea".

Pixley se había mudado recientemente a Twin Falls, donde había conseguido trabajo y buscaba comenzar una nueva etapa de su vida. "Lo tenía todo a su favor", dijo Klaas. "Y luego esto, quiero decir, esto es simplemente absurdo".

Mientras la comunidad intenta procesar la tragedia, el martes por la noche se realizó una vigilia con velas en un parque municipal de Twin Falls. Las banderas de la ciudad permanecerán a media asta hasta la próxima semana.

La policía también habilitó un centro de apoyo para las personas afectadas por el tiroteo y para quienes necesiten solicitar o recoger pertenencias que quedaron dentro del restaurante.