Republicanos aumentan presión contra el representante acusado de maltratar a su mujer

Miembros del Partido Republicano aumentaron la presión este martes sobre el miembro de la Cámara de Representantes Max Miller para que renuncie a su cargo en plena polémica por las acusaciones de su exmujer de violencia doméstica a las que se enfrenta.

El senador republicano Bernie Moreno, y padre de la exesposa de Miller, aseguró en declaraciones a los medios que su "hija vive con miedo constante de este hombre".

"No se imaginan lo que eso me hace sentir, cuando la principal responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos... si existe algún estándar mínimo para ser un funcionario electo, él no cumple con ese requisito básico. La política no me importa en absoluto", declaró.

Acusaciones y defensa

Miller se enfrenta a cargos por apuntar a su exmujer, Emily Moreno, con una pistola en la cabeza, por quemarle el pecho y el estómago al lanzarle agua caliente, fracturarle la clavícula y causar contusiones en el hombro.

Aunque el pasado domingo, Miller publicó un vídeo en su cuenta de X en el que anunciaba su voluntad de seguir en el cargo y de mantener su candidatura a la reelección para las elecciones de medio mandato de noviembre, la presión entre los republicanos para que abandone va en aumento.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le llamó por teléfono el lunes para mostrarle sus dudas sobre su candidatura.

Reacciones republicanas

"Las cosas no pintan bien", le dijo Trump a Miller, según asegura en exclusiva el medio digital Axios.

Otros cargos republicanos se pronunciaron a lo largo del martes pidiendo a Miller un paso atrás.

"Si Moreno cree que debería renunciar, lo apoyo", dijo la senadora Shelley Moore Capito pese a no conocer al representante acusado de maltrato.

En el mismo sentido se pronunció la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski: "Las acusaciones son muy graves, y si son ciertas, soy de las que piensan que nuestros funcionarios electos deben estar sujetos a altos estándares"

Los senadores republicanos, Rick Scott, Jim Justice y Cynthia Lummis también mostraron su respaldo a Moreno en contra de Miller.

"No sé mucho sobre las acusaciones, pero como dijo Bernie, parece que necesita ayuda psicológica. Confío en Bernie (por el senador Moreno)", aseguró Scott.

Por su parte, Miller afirmó que él mismo pediría al Comité de Ética de la Cámara de Representantes que investigara las denuncias.

"Ante el renovado interés en mis asuntos familiares, voy a presentar mi propia documentación para que se inicie una investigación ética en mi contra con el fin de limpiar mi nombre de estos horribles ataques contra mí y mi familia", escribió en su cuenta en X.

"No tengo absolutamente nada que ocultar", concluyó Miller.