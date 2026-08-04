El retiro de implantes que terminó en tragedia para una madre, policía de NY y pastora dominicana

Rebecca DePaula con su uniforme de la Policía de Nueva York (NYPD). ( FUENTE EXTERNA )

Rebecca DePaula viajó a la República Dominicana para someterse a una cirugía con la que esperaba poner fin a las molestias que le provocaban los implantes mamarios. El procedimiento que representaba para la oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) una oportunidad para mejorar su bienestar, terminó siendo en el último viaje de su vida.

A sus 31 años, la oficial de la Policía de Nueva York (NYPD), de origen dominicano, había construido una vida marcada por el servicio, la fe y el compromiso familiar. Sin embargo, Rebecca falleció el pasado domingo tras someterse a la intervención en una clínica del Distrito Nacional, un caso que actualmente es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que ocurrió su muerte.

Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer trabajadora, cariñosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás. En su hogar, encontraba su mayor felicidad y disfrutaba de su rol como madre y esposa, sin dejar de lado una carrera policial que ejercía con orgullo.

Una madre dedicada

Detrás de la oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) había una madre de tres hijos, una esposa, una hija amorosa y una mujer trabajadora que hizo de su familia el centro de su vida.

"Ella disfrutaba mucho ser madre y esposa. Era una excelente madre, muy pendiente de sus tres niños. También era una buena hija, muy entregada a su iglesia, a su trabajo y muy amorosa con su familia", expresó a Diario Libre un familiar que pidió preservar su identidad.

Para sus seres queridos, lo más difícil ha sido asimilar la ausencia de una mujer que siempre se caracterizó por su calidad humana y por la forma en que trataba a quienes la rodeaban.

"Lo que más vamos a extrañar de ella es el gran ser humano que era y la forma en que trataba a los demás", agregó.

Según su familiar, Rebecca siempre procuró estar presente para los suyos. Ese compromiso con su familia marcó su vida hasta el último momento.

Aunque vivía en Estados Unidos desde que tenía dos años, Rebecca nunca perdió el vínculo con sus raíces dominicanas. Era descendiente de la familia Lovera, de Santiago.

Su decisión de convertirse en policía nació del ejemplo de su abuelo, quien fue primer teniente de la Policía, y de un tío que alcanzó el rango de coronel.

"Ella quería hacer las cosas correctas. Su sueño era hacer un buen trabajo policial", comentó el familiar, al señalar que ejercía su profesión con la misma entrega con la que vivía cada aspecto de su vida: siempre dispuesta a servir y ayudar a los demás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-04-at-75714-am-63ded35d.jpeg Rebecca DePaula, de 31 años, era oficial de la Policía de Nueva York (NYPD) y madre de tres hijos. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-04-at-75658-am-984a64bb.jpeg Rebecca DePaula siguió los pasos de varios familiares que formaron parte de instituciones policiales, motivada por su deseo de servir. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

"Que Dios te bendiga" era su saludo

El instructor retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) David Mármol, quien entrenó a DePaula, recordó a la oficial por su calidad humana y la forma especial en que se relacionaba con quienes la rodeaban. Señaló que en lugar de saludar con un simple "hola", acostumbraba decir "que Dios te bendiga".

"Qué noticias tan terribles. Eras un alma maravillosa. En lugar de decir «hola», decías 'que Dios te bendiga'. Tenías muchas preguntas interesantes y un futuro brillante por delante. Tu familia, tus amigos y tus compañeros te extrañarán. Que descanses en paz", escribió en su cuenta de Instagram.

Mensaje de despedida

A través de una publicación en Instagram, acompañada de varias fotografías junto a Rebecca DePaula, una de sus amigas cercanas, le dedicó un emotivo mensaje de despedida, en el que expresó el vínculo que las unía y el dolor que siente por su partida.

"¿Cómo puedo decir adiós a alguien a quien amas tan profundamente?", escribió al inicio del mensaje indicando que aún le cuesta asimilar lo ocurrido y lamentó todos los momentos que, asegura, quedaron pendientes de compartir con Rebecca.

"Sigo deseando que esto no fuera real. Hay tantas cosas que todavía quería decirte, tantas más risas que se suponía que íbamos a compartir y tantos recuerdos que se suponía íbamos a hacer juntas", expresó.

También agradeció el cariño, el apoyo y la amistad que recibió de Rebecca, a quien describió como una mujer con la capacidad de hacer sentir vistas, amadas y comprendidas a las personas que la rodeaban.

"Gracias por amarme, por estar ahí y por ser una parte tan hermosa de mi vida. Tu amistad fue un regalo que amaré por el resto de mi vida. Llevaré tu memoria conmigo en todo lo que haga y seguiré hablando de ti para que el mundo nunca olvide la increíble mujer que fuiste. Hasta que nos volvamos a ver, mi hermana. Te amo más allá de las palabras y te extrañaré cada día", afirmó.

Bajo investigación

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó ayer lunes que los investigadores y el Ministerio Público permanecen a la espera de los resultados de la autopsia y de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales serán determinantes para establecer las causas de la muerte.