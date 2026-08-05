Zoox iniciará el 10 de agosto su primer servicio comercial de robotaxis en Las Vegas

Zoox, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Amazon, anunció este miércoles que el próximo 10 de agosto iniciará su primer servicio comercial de robotaxis de pago en Las Vegas (Nevada, EE. UU.), un paso con el que intensifica la competencia con Waymo y Tesla en el mercado estadounidense del transporte sin conductor.

La compañía detalló que los usuarios podrán comenzar a pagar por desplazamientos en sus vehículos totalmente autónomos, días después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa) autorizara la operación comercial de sus robotaxis, diseñados sin volante, ni pedales ni otros controles humanos.

Hasta ahora, Zoox había ofrecido trayectos gratuitos como parte de su programa de pruebas en Las Vegas, San Francisco (California), Austin (Texas) y Miami (Florida). El lanzamiento comercial supone la primera vez que cobrará por sus servicios de transporte autónomo.

Modelo tarifario

La empresa explicó que las tarifas seguirán un modelo basado en una tarifa base más un coste por tiempo y distancia recorrida.

También incluirán suplementos específicos, como los desplazamientos a aeropuertos, que se mostrarán al usuario antes de iniciar el viaje. Zoox añadió que los clientes no pagarán un importe superior si el vehículo tarda más de lo previsto en completar el recorrido.

La compañía no reveló la tarifa base de los trayectos, aunque señaló que pretende situarse en un nivel competitivo con la categoría 'Comfort' de las plataformas tradicionales de transporte con conductor, un segmento que suele ofrecer vehículos más nuevos y espaciosos a cambio de tarifas entre un 20 % y un 40 % superiores a las del servicio estándar.

En una entrevista con CNBC, la consejera delegada de Zoox, Aicha Evans, afirmó que el mayor reto ya no es el desarrollo tecnológico sino la operación comercial.

"Es diferente cuando el servicio es gratuito que cuando el cliente va a pagar", señaló. Evans añadió que su prioridad pasa por construir "un servicio comercial excepcional y que la gente quiera utilizar".

Competencia en EE. UU.

La autorización concedida por la Nhtsa permite a Zoox desplegar hasta 2,500 vehículos durante los dos próximos años y convierte a la empresa en la primera dedicada exclusivamente a robotaxis que obtiene una exención federal para operar un vehículo concebido desde cero para la conducción autónoma, en lugar de adaptar un automóvil convencional.

El lanzamiento comercial se produce en un momento de creciente competencia en Estados Unidos, donde Waymo ya opera servicios de pago en varias ciudades y Tesla ha comenzado el despliegue de su propia red de robotaxis.