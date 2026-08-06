Autoridades reportan un caso de sarampión en un parque de Universal Studios en California

El sarampión es un virus respiratorio altamente contagioso y prevenible mediante una vacuna segura. ( SHUTTERSTOCK )

Los visitantes recientes del popular parque temático de Universal Studios en California podrían estar expuestos a sarampión, dijo el departamento local de salud de Los Ángeles, cuando crece el número de casos en el país.

Una persona con un caso contagioso de esta enfermedad estuvo en el parque el 26 de julio, advirtió esa oficina en redes sociales el miércoles.

Aconsejó a cualquiera que hubiera estado en el parque entre las 10:00 y las 21:00 que verifique si está vacunado contra el sarampión y que vigile la aparición de síntomas.

Para las mujeres embarazadas, los bebés y las personas inmunodeprimidas, el departamento de salud recomienda contactar a un médico "independientemente del historial de vacunación".

Miles de turistas de todo el mundo visitan a diario el parque de Universal Studios. Recibió 8.8 millones de visitantes en 2024, según las últimas cifras disponibles.

Aumento de casos

El anuncio se produce en momentos en que Estados Unidos registra su mayor número de casos de sarampión en 35 años, en un contexto de disminución de las tasas de vacunación y de creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

Desde que comenzó 2026, se han registrado 2,318 casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).