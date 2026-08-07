Dominicanos celebrarán con orgullo sus aportes a EE. UU. bajo amplio operativo de seguridad

Dominicanos durante el inicio del Desfile Dominicano en Nueva York en agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE )

La comunidad dominicana en Nueva York celebrará este domingo su presencia y sus contribuciones a Estados Unidos con su tradicional desfile, que cumple 44 años y contará con un amplio dispositivo de seguridad, informaron las autoridades.

"Los neoyorquinos pueden esperar una mayor presencia policial en toda la zona, incluyendo agentes uniformados a lo largo del recorrido, agentes de tráfico en intersecciones y cruces, así como personal de nuestra unidad de servicios de emergencia, la unidad montada, la unidad K-9 y marítima, equipos antiterroristas y más", indicó la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, durante una conferencia de prensa junto al alcalde Zohran Mamdani y miembros del comité organizador del desfile.

El mayor evento de la comunidad dominicana en EE. UU. recorre la Sexta Avenida, donde desfilan diversos personajes del folclor de ese país caribeño, figuras de la política y el espectáculo, mientras resuenan el emblemático merengue y la bachata, ritmos que han dado la vuelta al mundo.

La presencia policial se extenderá a lo largo de la ruta del desfile y en las zonas aledañas. La Sexta Avenida se teñirá de rojo, azul y blanco con los colores de la bandera de Quisqueya.

Aunque no existe una amenaza creíble en este momento, las autoridades locales han coordinado el operativo de seguridad con agencias federales y estatales, según Mamdani.

"Nuestra administración ha desarrollado un plan de seguridad integral para garantizar que este desfile se desarrolle de manera fluida y segura", afirmó el alcalde, quien señaló además que el evento podría reunir a más de 400,000 espectadores.

Participación oficial

Recordó también que el desfile se celebrará en una jornada de altas temperaturas y elevada humedad, por lo que pidió a los asistentes tomar las precauciones necesarias.

Mamdani destacó además que más de uno de cada ocho neoyorquinos tiene raíces dominicanas y señaló que esta será la segunda ocasión en que participe en el desfile: la primera fue como aspirante a la alcaldía y ahora lo hará como alcalde.

"No hay nada como el sonido de la bachata, el aroma del sancocho que inunda las calles de nuestra ciudad y la alegría de los neoyorquinos al reunirse para celebrar una herencia que es parte esencial de la historia de nuestra ciudad", afirmó.

Por su parte, el congresista Adriano Espaillat, el primer dominicano elegido para ese cargo en Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad dominicana para que el desfile transcurra en orden y todos puedan disfrutar del multitudinario evento, que tendrá como gran mariscal al reconocido médico Ramón Tallaj, fundador de SOMOS Community Care, y como rey al popular presentador y locutor Frederick Martínez, El Pachá.