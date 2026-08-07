Trump anuncia que llevará al Supremo la decisión de frenar las obras del salón de baile

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla tras firmar órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 6 de agosto de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que llevará al Tribunal Supremo la decisión de un tribunal de apelaciones de frenar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca hasta que obtenga la autorización del Congreso.

"Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (...) Esta decisión injusta debe ser revocada en su totalidad por la Corte Suprema", escribió el mandatario en un largo mensaje en su red Truth Social.

Trump defendió la importancia del Salón de Baile, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad, ya que considera que la decisión "pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de quienes trabajan y trabajarán en la Casa Blanca, incluidos todos los futuros presidentes de los Estados Unidos y sus familias".

El presidente definió el fallo como "horrendo, ilegal y motivado por razones políticas".

Y aseguró que el tribunal "se negó a reconocer que el Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América".

La decisión

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó este viernes el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal, y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y debe conceder el permiso para las obras.

"La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo", escribió el tribunal, que añadió que "cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva".

El fallo entrará en vigor en 14 días, que es el plazo de tiempo que tiene la Casa Blanca para interponer el recurso ante el Supremo.