Los hermanos Tate piden libertad bajo fianza en Miami ante los cargos de trata de personas

Los hermanos Tate, además de convertirse en una máquina de producir millones de dólares, también son protagonistas de una extensa persecución judicial internacional que incluye detenciones, solicitudes de extradición y decenas de cargos. ( AP )

Los abogados de los 'influencers' Andrew y Tristan Tate, acusados de violación y trata de personas, pidieron este viernes su libertad bajo fianza a una corte federal estadounidense en Miami, al argumentar que no hay riesgo de fuga mientras se resuelve su extradición a Reino Unido.

La defensa propuso a la Corte federal del Distrito Sur de Florida que libere a los polémicos hermanos a cambio del pago de una fianza, la entrega de sus pasaportes, el uso de un localizador GPS y revisiones de las autoridades en el domicilio donde estén mientras transcurre el proceso legal.

En un documento judicial, los abogados sostuvieron que "incluso si los Tate tuvieran 'considerables recursos financieros', no hay evidencia de un intento de escapar", por lo que solicitaron su excarcelación del Centro Federal de Detenciones en el centro de Miami, donde permanecen desde el pasado 18 de julio.

Los hermanos afrontarán una audiencia el próximo jueves, cuando la jueza Lauren Louis determinará si ambos, con nacionalidad estadounidense y británica, prosiguen en la cárcel o quedan en libertad.

Andrew y Tristan Tate, conocidos dentro de la 'manósfera' o 'machósfera' ('manosphere'), una comunidad en línea que promueve la "hipermasculinidad", afrontan casi sesenta cargos por violación, pornografía infantil y extrema, trata de personas y explotación sexual en Reino Unido.

La Justicia británica reclamó su detención inmediata, al alegar que existe riesgo de fuga y, por el tratado de extradición con EE.UU., dispone de sesenta días, hasta el 16 de septiembre, para remitir a la corte de Florida toda la documentación relativa al caso.

Reacciones y apoyo

Pero los abogados argumentaron ahora que "el debido proceso exige la puesta en libertad de los hermanos Tate, ya que permanecen bajo condiciones de confinamiento altamente restrictivas, sin causa probable y por un período de tiempo indefinido".

La Fiscalía de EE. UU. tiene plazo hasta el lunes para responder a la propuesta de liberación bajo fianza, mientras que 'influencers' de la 'manósfera' han convocado a simpatizantes a congregarse frente a la corte para mostrar su apoyo durante la audiencia del 13 de agosto.

El líder de los hermanos es Andrew, un antiguo boxeador que se describe a sí mismo como misógino, con casi once millones de seguidores en X, donde Tristan tiene más de tres millones, mientras otras plataformas, como YouTube, Facebook y TikTok, los han vetado por sus discurso de odio.