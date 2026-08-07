Trump anuncia una inversión de 100 millones de dólares para las escuelas de minería

Captura de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante una mesa redonda este viernes, donde anunció una inversión de 100 millones de dólares para las escuelas de minería del país con el objetivo de formar a una nueva generación de trabajadores del sector, en Washington (EE.UU.). ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una inversión de 100 millones de dólares para las escuelas de minería del país con el objetivo de formar a una nueva generación de trabajadores del sector, en un momento en que Washington redobla sus esfuerzos para garantizar el suministro de minerales críticos para la tecnología y la defensa.

"Estamos encantados de anunciar que estamos destinando 100 millones de dólares para capacitar a la próxima generación de mineros estadounidenses", declaró el mandatario durante un acto celebrado en el Departamento de Estado con directivos de algunas de las mayores empresas mineras del mundo.

Entre las iniciativas, anunció 81 millones de dólares en subvenciones para la Escuela de Minas de Colorado, la Escuela de Minas de Dakota del Sur y la Universidad Johns Hopkins.

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Suministro de minerales

Trump, firme defensor de la extracción de carbón y negacionista del cambio climático, aseguró que Estados Unidos está abriendo nuevas minas a un ritmo que no se veía desde la década de 1950.

El acto tuvo lugar mientras su Administración intensifica las medidas para asegurar el abastecimiento de minerales críticos, esenciales para la fabricación de tecnología y equipos de defensa, con el objetivo de reducir la dependencia de China, que domina buena parte de esta industria.

"Los minerales críticos son la materia prima de la fortaleza estadounidense. Impulsan todo, desde armamento avanzado hasta automóviles, y queremos que estos productos esenciales se extraigan, refinen y fabriquen aquí mismo, en Estados Unidos", afirmó Trump.