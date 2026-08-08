El Senado de EE. UU. aprueba medida para evitar cierre del Gobierno antes de las elecciones

Vista del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. ( AFP )

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado un proyecto de ley para extender la financiación del Gobierno y evitar un cierre de la Administración antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

El proyecto fue aprobado por la Cámara Alta con 90 votos a favor y seis en contra y ahora debe recibir el aval de la Cámara de Representantes.

La iniciativa mantiene la financiación del Gobierno hasta el 11 de diciembre, más de un mes después de los comicios. De no aprobarse, la Administración se quedaría sin fondos el próximo 30 de septiembre.

Antecedentes de cierres

Republicanos y demócratas han dado señales de querer evitar un engorroso cierre del Gobierno en plena campaña electoral, ya que dejaría sin sueldo a miles de empleados federales, afectaría al funcionamiento de las principales agencias del país e incluso podría generar problemas en el tráfico aéreo.

La oposición demócrata provocó el año pasado el cierre de Gobierno más largo de la historia, de 43 días, por la falta de acuerdo con los republicanos para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como 'Obamacare'.

A principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por la falta de financiación después de que la oposición demócrata bloqueara los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

En las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre estará en juego la mayoría republicana en el Congreso que respalda la agenda de la Administración de Donald Trump.