EE. UU. demanda a Nueva York, Connecticut y Vermont por ayudas a migrantes indocumentados

ARCHIVO-Numerosos migrantes permanecen día y noche en una acera afuera del hotel Roosevelt alquilado por la ciudad como lugar de alojamiento temporal a la espera de que les asignen una cama en el sistema de albergues de la Ciudad de Nueva York. ( ARCHIVO|DIARIO LIBRE )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados.

La Justicia estadounidense argumenta en tres querellas que estas leyes "discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos" de Estados Unidos, a quienes "no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas".

Además, considera que las normas "crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones", y solicita que se prohíba su aplicación.

En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria.

No obstante, estas ayudas no están destinadas únicamente a extranjeros sin estatus migratorio legal, sino también a aquellos que disponen de una visa U (para víctimas de determinados delitos como violencia doméstica), un visado T (para víctimas de trata humana) o del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Leyes estatales impugnadas

La norma también exige que se cumplan otros requisitos, como que la persona beneficiaria se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y, además, se haya inscrito en un grado universitario dentro de los cinco años posteriores a su graduación.

Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.

Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.

Acciones judiciales previas

Según el comunicado, las demandas presentadas hoy elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas.

El DOJ ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueasen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.

Este departamento ha presentado además otras querellas contra leyes similares de Minesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusestts, Rhode Island, Maryland y Colorado.