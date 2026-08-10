Obama lanzará un nuevo podcast sobre libros el próximo 24 de septiembre

Fotografía de archivo del 18 de junio de 2026 que muestra al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago (Estados Unidos). ( EFE )

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzará un nuevo podcast a partir del próximo 24 de septiembre en el que conversará con invitados sobre los libros que le han marcado, según anunció él mismo en su cuenta de X este lunes.

"En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo", escribió el expresidente.

"Un gran libro con Barack Obama", que podrá escucharse en Audible, surge en colaboración con Higher Ground, la productora del expresidente y su mujer Michelle.

Desde que dejó la Casa Blanca y la primera línea política, en enero de 2017, Obama se ha mostrado como un gran lector y comparte con sus casi veinte millones de seguidores en redes sociales de manera habitual los libros que más le han gustado.

En especial, son muy esperadas sus listas de verano con recomendaciones culturales y musicales.

Legado y actividades actuales

"Hace algún tiempo, volví a leer algunos de los libros que me marcaron en mi juventud e influyeron en mi forma de pensar sobre la familia, la fe, la raza, la política y Estados Unidos: "La próxima vez, el fuego", de James Baldwin, "La canción de Salomón", de Toni Morrison, "Todos los hermosos caballos", de Cormac McCarthy; "Gilead", de Marilynne Robinson; "Todos los hombres del rey", de Robert Penn Warren; y "El topo", de John le Carré.

Además de su faceta más cultural, Obama trabaja desde la Fundación que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia, defendiendo una visión plural de la democracia y apostando por la formación de líderes del futuro.

Siguiendo la tradición estadounidense de las bibliotecas presidenciales que empezara Franklin D. Roosevelt en la década de los treinta del siglo pasado, Obama inauguró la suya el pasado mes de junio.