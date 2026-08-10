Rebautizan base militar en Carolina del Sur en honor al fallecido senador Lindsey Graham

El Departamento de Guerra de Estados Unidos rebautizó este lunes la Base Conjunta Charleston, en Carolina del Sur, con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, quien representó al estado sureño en el Capitolio por más de 30 años.

"Compatriotas estadounidenses, es un honor para mí decir: bienvenidos a la Base Conjunta Lindsey Graham", dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en el acto de renombramiento, donde recordó la carrera del legislador y su servicio por 33 años en la Fuerza Aérea estadounidense, donde alcanzó el grado de coronel.

Hegseth también resaltó el apoyo del senador a la "histórica inversión" de 1.5 billones de dólares en fondos que el Pentágono ha solicitado a los congresistas para el año fiscal 2027.

"Este Departamento rinde homenaje a Lindsey Graham al dar su nombre a esta base, pero no podría haber mayor tributo que el hecho de que el Congreso invierta en nuestros guerreros la totalidad de esos 1.5 billones de dólares", agregó.

Legado político de Graham

Graham, fallecido el pasado 11 de julio de forma repentina a causa de una disección aórtica, se desempeñó varios años como abogado en la Fuerza Aérea y luego, durante su labor como representante y luego senador estuvo a favor de políticas intervencionistas por parte de Washington.

Un día antes de morir visitó Ucrania, donde se reunió con el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, para demostrar su compromiso con Kiev en su guerra contra Rusia.

También fue uno de los principales apoyos del actual conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el Congreso, llegando a estar entre las principales voces a favor de una escalada en los ataques contra la República Islámica.

Reacciones y próximos pasos

Zelenski, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistieron junto al presidente estadounidense, Donald Trump, al funeral del legislador en Washington.

En el acto también estuvieron presentes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la hermana del senador, Darline Graham, designada para ocupar el escaño del fallecido legislador de forma interina y una de las aspirantes a la candidatura republicana para el puesto de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Mañana martes, el estado celebrará unas primarias especiales para determinar quien será el representante del partido rojo en los comicios del otoño, donde se renovará toda la Cámara Baja y un tercio del Senado estadounidense.

El pasado viernes, la Cámara Alta aprobó por una contundente mayoría un proyecto de ley bipartidista que impone sanciones más duras a Rusia y a Irán, impulsado por el fallecido legislador.