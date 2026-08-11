Casa Blanca pide a Justicia que reabra el caso de supuesto ataque al Estanque Reflectante

Miembros de la Guardia Nacional caminan junto al Estanque Reflectante de Washington este martes 7 de julio de 2026. ( EFE )

Funcionarios de la Casa Blanca han pedido al Departamento de Justicia que considere de nuevo procesar al hombre acusado de vandalizar el Estanque Reflectante, según una información exclusiva de The Wall Street Journal (WSJ) de este martes.

Un juez desestimó el pasado 7 de agosto el caso contra el expiragüista olímpico David Hearn, de 67 años, que estaba acusado de destrucción grave de propiedad por haber desprendido supuestamente parte del revestimiento del Estanque Reflectante frente al Monumento a Lincoln.

Hearn, que siempre se declaró inocente y aseguró haberse limitado a meter la mano en el agua, resultó absuelto del cargo porque la resolución judicial determinó que los problemas de la insfraestructura se debían a una instalación defectuosa y no a vandalismo.

El presidente Donald Trump, que convirtió la reforma del Estanque Reflectante en una de sus prioridades, se mostró muy contrariado por la decisión judicial y criticó a la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, que pidió que se cerrara el proceso.

Reacciones políticas

En un mensaje en su red Truth Social, el presidente escribió que discrepaba "100 %" de Pirro e insistió, pese a la falta de pruebas, de que se trataba de un "caso claro de vandalismo".

Sin embargo, y pese a que el caso se cerró, el deterioro del Estanque Reflectante sigue ocupando parte de la actividad política de Washington.

Además del intento de la Casa Blanca de reabrir el proceso, congresistas demócratas exigen a la Administración de Trump que publique los documentos relacionados con el procesamiento del expiragüista y cuestionan si los fiscales recibieron la información correcta.

El congresista Jamie Raskin envió este martes una carta al secretario del Interior, Doug Burgum, y a la fiscal federal solicitando la divulgación de todos los documentos relacionados con la decisión de procesar a Hearn y cualquier comunicación con la Casa Blanca sobre el caso.