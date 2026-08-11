Trump dice que estudia cómo suprimir el impuesto a segundas residencias de Mamdani

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), estrecha la mano del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (I), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 21 de noviembre. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está analizando si el Gobierno Federal puede invalidar de alguna manera el impuesto que ha impulsado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para segundas residencias de determinado valor en la Gran Manzana, asegurando que se trata de un "peligroso experimento".

"El impuesto a las segundas residencias de Nueva York le está costando una fortuna a la ciudad y al Estado, ya que los ingresos que finalmente se obtendrán son insignificantes en comparación con los impuestos que pagaban las decenas de miles de personas que están huyendo de la ciudad para no volver jamás", escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario asegura que "este peligroso 'experimento' político en Nueva York destruirá lo que alguna vez fue una gran ciudad y un gran estado".

"Es una gestión totalmente propia de aficionados, y resulta difícil, como presidente de los Estados Unidos, quedarse de brazos cruzados", añade en su texto antes de asegurar que estudia fórmulas para invalidar el gravamen.

""Estoy evaluando si el Gobierno Federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde para los millones de personas que adoran Nueva York y desean verla prosperar, en lugar de verla convertida en un lugar inmundo, decadente y plagado de delincuencia y objeto de burlas y desprecio"" Donald Trump Presidente de EE. UU. “

Bloqueo temporal

El mensaje del empresario neoyorquino llega un día después de que un juez de Nueva York bloqueara temporalmente la medida, que busca gravar inmuebles valorados en cinco millones de dólares o más y condominios de un millón de dólares o más bajo propiedad de personas que no residen de manera permanente en la ciudad.

El impuesto, aprobado el pasado mayo por la legislatura del estado con el objetivo de que la ciudad reduzca su enorme déficit, entró en vigor el pasado 1 de julio con miras a recaudar unos 500 millones de dólares anuales para las arcas municipales.

La medida ha sido recibida con fuertes críticas por diferentes colectivos, incluyendo a conservadores y republicanos en EE. UU., que argumentan que la medida, como sostiene Trump, puede ahuyentar a residentes a tiempo parcial de alto poder adquisitivo y reducir así su gasto en la ciudad, incluyendo el pago de otros impuestos.