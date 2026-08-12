Un helicóptero militar se estrella y causa dos fallecidos en el centro de Texas

Un avión cisterna arroja retardante de fuego sobre un campo al suroeste de Salado, Texas, el miércoles 12 de agosto de 2026, luego de que un helicóptero militar se estrellara y provocara un incendio de pastizales. ( AP )

Un helicóptero Apache de la base militar de Fort Hood se estrelló este miércoles en el centro de Texas y causó dos víctimas mortales, según informaron autoridades locales.

La aeronave, un helicóptero de ataque AH-64, se precipitó sobre un campo cerca de la localidad de Salado, a unos cincuenta kilómetros de la mencionada base del Ejército de Tierra estadounidense, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell -citado por Fox News-.

El accidente se registró aproximadamente a las 13.34 hora local (18.34 GMT) y provocó un gran incendio que ha quemado árboles y pastos y ha obligado a realizar evacuaciones y a movilizar equipos de emergencia para controlar las llamas.

Consecuencias y respuesta

Tanto Fort Hood como la Oficina del Sheriff confirmaron el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave -cuyas identidades no se han revelado- y explicaron que el accidente no ha provocado más heridos.

Por el momento, la instalación militar no ha ofrecido más información con respecto a las posibles causas del siniestro.

Fort Hood alberga a unos 53,000 militares, entre residentes y familiares y personal externo, y se sitúa a unos 110 kilómetros al norte de Austin, la capital de Texas.