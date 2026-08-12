Nueva York investiga a principales plataformas del mercado de predicción por prácticas "abusivas"

Los Ángeles, California - 27 de mayo de 2026: Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo. ( SHUTTERSTOCK )

La presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, anunció este miércoles que ha abierto una investigación sobre las principales plataformas de mercados de predicción, Kalshi, Polymarket, Coinbase y Gemini Titan, y sus prácticas de 'marketing'.

Según un comunicado, el Consejo revisa tácticas de 'marketing' "potencialmente falsas, engañosas o abusivas", poniendo el foco especialmente en la publicidad dirigida a los jóvenes.

Menin notificó a las plataformas, radicadas en Nueva York, mediante cartas oficiales en las que solicitó información sobre sus prácticas publicitarias orientadas específicamente a los neoyorquinos.

En los últimos meses, el Consejo ha estado investigando denuncias de prácticas de 'marketing' "abusivas" asociadas al sector de los mercados de predicción, de las cuales muchas "suscitan serias preocupaciones".

Algunas de ellas alegan que Polymarket permitió que 'influencers' incitaran a los jóvenes adultos a apostar por "contratos de eventos" mediante tácticas publicitarias "falsas y engañosas", como la representación ficticia de apuestas rentables que en realidad habrían generado pérdidas o la publicidad hecha por personalidades de internet que no se cataloga como tal.

"Comprender si estas prácticas son habituales en el sector de los mercados de predicción es fundamental para determinar qué legislación, normativas y programas son necesarios", apuntó el Consejo.

El objetivo del caso

El objetivo de la investigación es determinar si es necesario promulgar nuevas leyes de protección del consumidor, medidas de aplicación de la ley, campañas de educación pública, medidas sanitarias y financiación para proteger a los consumidores de la ciudad de Nueva York "frente al 'marketing' abusivo".

"Los mercados de predicción incitan de forma agresiva a los consumidores a apostar por deportes, política, cultura, el tiempo y prácticamente cualquier cosa. Nos negamos a permitir que los neoyorquinos, especialmente nuestros jóvenes, se conviertan en víctimas colaterales", aseguró Menin, que ejerció como abogada especializada en regulación y excomisaria del departamento de Asuntos del Consumidor.

Demanda contra Kalshi

El pasado julio, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Kalshi por presuntamente operar un negocio ilegal de apuestas en el estado, en una acción respaldada por la gobernadora Kathy Hochul.

La querella, presentada ante un tribunal estatal de Manhattan, sostiene que Kalshi opera una plataforma de apuestas no autorizada al permitir a los usuarios apostar dinero sobre el resultado de acontecimientos futuros.

Según la Fiscalía, una investigación concluyó que los llamados "mercados de predicción" de la empresa cumplen la definición legal de juego de azar, ya que "el resultado de los eventos es incierto y escapa al control de los participantes".