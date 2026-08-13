El asesinato de Vanessa Guillén, soldado mexicoestadounidense, será llevado al cine

Una película abordará la desaparición y el asesinato de la soldado mexicoestadounidense Vanessa Guillén, cuya muerte en 2020 despertó un movimiento nacional para mejorar la forma en la que el Ejército de Estados Unidos indaga el acoso sexual, según anunció este jueves la productora Mighty Aphrodite Pictures.

El director mexicano Jorge Xolalpa, fundador de la compañía, anunció un acuerdo con la familia para realizar el filme sobre la militar, quien inspiró la Ley Soy Vanessa Guillén, incluida en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022, que estableció el acoso sexual como un delito bajo el Código de Justicia Militar.

El productor, radicado en Los Ángeles, prometió que la historia se desarrollará con la cooperación de la familia Guillén, al asegurar que "esto es mucho más que una oportunidad para hacer una película, es una responsabilidad".

"Nuestra promesa es contar la historia de Vanessa de una manera que preserve su legado e inspire a las audiencias durante generaciones", expresó Xolalpa, quien ha dirigido filmes como 'Lolita' (2025) y 'Tu dama de hierro' (2020).

Detalles del caso

La película narrará la vida de Guillén, cuya desaparición y asesinato en 2020 mientras servía en Fort Hood, Texas, provocaron indignación a nivel nacional e impulsaron un movimiento que exigió justicia, rendición de cuentas y reformas sistémicas dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El soldado Aaron Robinson asesinó a Guillén, de 20 años, al golpearla varias veces con un martillo en la cabeza el 22 de abril de 2020 en la base militar, donde después desmembró sus restos.

Tras una campaña de la familia de Guillén, que incluso se reunió con el presidente Donald Trump en su primer mandato (2017-2021), las autoridades hallaron los restos de la soldado en junio de 2020 cerca del río León, a 32 kilómetros de la base militar.

Al día siguiente, Robinson se suicidó, pero su pareja, Cecily Aguilar, recibió una condena a 30 años de cárcel por ayudarlo en el desmembramiento del cadáver y revolver los restos de la soldado con cemento, además de dar declaraciones falsas sobre los hechos.

Impacto y legado

Antes de desaparecer, Guillén le dijo a su familia que un sargento sin identificar la estaba acosando sexualmente en Fort Hood, pero que oficiales habían desestimado denuncias presentadas por otras militares contra dicho sujeto.

La productora no ofreció más detalles sobre el filme de la militar, quien era hija de inmigrantes mexicanos del estado de Zacatecas e inspiró corridos, murales y otros homenajes, en particular en Houston, donde nació.